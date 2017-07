Sự kiện quốc tế 24-30/7: Căng thẳng Mỹ-Nga, Triều Tiên thử tên lửa

Bạo lực leo thang giữa Israel và Palestine

Binh sỹ Israel phun hơi cay giải tán người biểu tình Palestine tại thành phố Bethlehem , khu Bờ Tây. (Nguồn: THX/TTXVN)

Làn sóng bạo lực giữa người Palestine và Israel xung quanh việc các tín đồ Hồi giáo Palestine phản đối các biện pháp an ninh của Israel ở khu vực đền thờ Al-Aqsa đã lên đến đỉnh điểm trong tuần qua.Đụng độ đã lan khắp khu vực Bờ Tây và Dải Gaza khiến 6 người chết và hàng trăm người bị thương. Tâm lý chống Israel còn lan tới Jordan khiến Đại sứ quán Israel ở Jordan bị tiến công, nhân viên ngoại giao của Israel đã phải về nước.Trước nguy cơ đụng độ ở Jerusalem như một “mồi lửa mới” châm ngòi bạo lực lan rộng với hậu quả vượt ra ngoài khu vực Trung Đông, ngày 25​/7, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, Liên đoàn Arab đã phải họp khẩn, yêu cầu các bên kiềm chế, tìm giải pháp chấm dứt xung đột.Ngày 27/7, chính quyền Israel đã phải có những biện pháp “hạ nhiệt” khẩn cấp như dỡ bỏ một số thiết bị an ninh gây tranh cãi tại khu vực cổng ra vào đền thờ Hồi giáo Al-Aqsa ở Jerusalem, dỡ bỏ các hàng rào gắn camera tại khu vực lối vào Quần thể Haram al-Sharif.Ngay sau đó, hàng nghìn người Hồi giáo Palestine đã xếp hàng vào cầu nguyện bên trong ngôi đền Al-Aqsa thay vì phải cầu nguyện ở trên phố bên ngoài ngôi đền trong suốt hai tuần qua.Dư luận thế giới hy vọng rằng, việc Israel gỡ bỏ các biện pháp an ninh tại đền thờ Al-Aqsa sẽ giúp xoa dịu tình hình căng thẳng ở Trung Đông cũng như làm giảm nguy cơ xảy ra xung đột sâu hơn giữa Israel và Palestine.