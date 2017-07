Sự kiện trong nước 10-16/7: WB đánh giá tích cực về kinh tế Việt Nam

Hơn 50% doanh nghiệp nhận định xu hướng kinh doanh tốt lên trong quý 3

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Theo kết quả điều tra về xu hướng kinh doanh của các doanh nghiệp ngành công nghiệp chế biến, chế tạo do Tổng cục Thống kê công bố, có 52,1% số doanh nghiệp đánh giá xu hướng kinh doanh quý 3 sẽ tốt lên so với quý 2 năm nay; 12% số doanh nghiệp dự báo khó khăn hơn và 35,9% số doanh nghiệp cho rằng tình hình sản xuất kinh doanh sẽ ổn định.Cũng theo kết quả điều tra, về xu hướng khối lượng sản xuất quý 3, có 53,4% doanh nghiệp dự báo khối lượng sản xuất tăng lên so với quý 2; 10,6% số doanh nghiệp dự báo giảm và 36% số doanh nghiệp dự báo ổn định.Về xu hướng đơn đặt hàng quý 3 có khả quan hơn so với quý 2 với 47,7% số doanh nghiệp dự kiến có đơn hàng tăng lên; 11,2% số doanh nghiệp dự kiến đơn hàng giảm và 41,1% số doanh nghiệp dự kiến có đơn hàng ổn định.