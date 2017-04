Sự kiện trong nước 17-23/4: Người dân Đồng Tâm thả người sau đối thoại

Thị trường bất động sản: Cần cẩn trọng khi nguồn cung tăng

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Dự báo thị thị trường bất động sản quý 2 sẽ đón nhận nhiều nguồn cung mới và giao dịch quý 2 sẽ tốt hơn giao dịch quý 1.Đây là nhận định của Hiệp hội bất động sản Việt Nam (VNREA) tại buổi Họp báo thường kỳ công bố số liệu thị trường bất động sản quý 1 và triển vọng quý 2 năm 2017 do hiệp hội này tổ chức ngày 21/4, tại Hà Nội.Tại cuộc họp báo, nhìn nhận về thị trường bất động sản quý 1 năm 2017, ông Nguyễn Mạnh Hà, Phó Chủ tịch Hiệp hội bất động sản Việt Nam cho biết, thị trường bất động sản những tháng đầu năm giao dịch chững lại do ảnh hưởng của Tết Nguyên đán.Đánh giá về những yếu tố ảnh hưởng đến thị trường bất động sản, ông Nguyễn Mạnh Hà cho hay, với lượng khách du lịch đến Việt Nam tăng cao, tăng 29% so với quý 4 năm 2016; 3 tháng đầu năm có trên 1 triệu lượt khách nước ngoài đến Việt Nam.Lượng vốn FDI đổ vào bất động sản trong chưa đầy 3 tháng đầu năm 2017 đạt 334 triệu USD tăng 91,5%. Đây là những yếu tố ảnh hưởng tích cực đến sự phát triển của thị trường bất động sản.Theo số liệu thống kê của các sàn giao dịch thành viên thuộc Hội Môi giới bất động sản Việt Nam, trong quý 1 năm 2017 ghi nhận giao dịch ở cả nhà ở, đất nền và bất động sản nghỉ dưỡng giảm sút so với quý 4 năm 2016 và cùng kỳ năm 2016, đạt 18.338 giao dịch.