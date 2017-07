Sự kiện trong nước 17-23/7: Sai phạm “khủng" ở dự án BT, BOT nghìn tỷ

Kim ngạch nhập khẩu rau quả tăng đột biến trong nửa đầu năm

Mặc dù rau quả là mặt hàng thế mạnh của Việt Nam, nhưng 6 tháng đầu năm, cả nước đã chi gần 670 triệu USD để nhập khẩu mặt hàng này, tăng rất mạnh so với cùng kỳ năm ngoái.Báo cáo của Bộ Công Thương cho biết, trong nửa đầu năm, xuất khẩu rau quả của Việt Nam sang các nước đạt trị giá gần 1,75 tỷ USD, tăng 50,4% so với cùng kỳ năm 2016. Ở chiều ngược lại, Việt Nam cũng phải chi 669 triệu USD để nhập khẩu mặt hàng rau quả, tăng tới 91,2% so với cùng kỳ năm ngoái.Việt Nam nhập khẩu rau quả chủ yếu từ các thị trường Ấn Độ; Australia, Thái Lan, Trung Quốc, Nam Phi, New Zealand, M​yanmar, Hoa Kỳ và Chile...Việc nhập khẩu rau quả tăng mạnh cũng được lãnh đạo Bộ Công Thương lưu ý, bởi đây là nhóm hàng cần kiểm soát nhập khẩu và mức tăng của nhóm này trong 6 tháng đầu năm có thể coi là đột biến. "Việc nhập khẩu của nhóm hàng này tăng mạnh cũng là vấn đề đặt ra cho các nhà quản lý và cả phía các doanh nghiệp trong nước," Thứ trưởng Bộ Công thương Đỗ Thắng Hải cho hay.