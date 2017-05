Sự kiện trong nước 1-7/5: Công bố thi hành kỷ luật ông Đinh La Thăng

Khách du lịch tăng mạnh trong kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Du khách quốc tế thăm Hà Nội bằng xích lô. (Ảnh: Anh Tuấn/TTXVN)

Sở Du lịch Hà Nội cho biết, từ ngày 29/4-2/5, tổng lượng khách du lịch đến Hà Nội đạt 289.480 lượt khách, tăng 11% so cùng kỳ năm ngoái.Cũng trong dịp nghỉ lễ này, tỉnh Điện Biên đã đón hàng chục nghìn lượt khách, trong đó riêng hai ngày 29 và 30/4 có hơn 20.000 lượt khách tham quan tại các điểm di tích thuộc Chiến trường Điện Biên Phủ.Lượng khách du lịch đến tỉnh Lào Cai trong bốn ngày nghỉ lễ 30/4 và 1/5 ước đạt gần 100.000 lượt người, khách quốc tế đạt hơn 8.000 lượt. Riêng thị trấn Sa Pa đón khoảng 74.000 lượt khách, tăng 48% so với cùng kỳ năm trước.Tại Hải Phòng đã có khoảng 350.000 du khách đến với Đồ Sơn. Trong dịp này, Liên hoan du lịch "Đồ Sơn - Điểm hẹn du lịch 2017" được khai mạc, mở đầu cho mùa du lịch biển Hải Phòng năm 2017.Ngành du lịch tỉnh Quảng Ninh đã đón 420.000 lượt khách trong bốn ngày nghỉ lễ vừa qua, tăng 40% so với cùng kỳ năm 2016.Đã có hàng chục nghìn khách du lịch đến nghỉ dưỡng và tắm biển, thưởng thức hải sản tại các bãi biển Cửa Lò (Nghệ An); Xuân Thành, Thiên Cầm, Thạch Hải, Thạch Bằng (Hà Tĩnh); Nhật Lệ, Bảo Ninh (Quảng Bình), Cửa Tùng, Cửa Việt (Quảng Trị).Tại Thừa Thiên-Huế, dịp lễ này, đã có 280.000 lượt khách du lịch đăng ký phòng và mua tour du lịch đến Huế; trong đó có 68.000 lượt khách nước ngoài, tăng 25% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong dịp này, tỉnh đã tổ chức Festival Nghề truyền thống Huế 2017 với nhiều hoạt động, thu hút khách.Tổng lượng khách tham quan, du lịch tại Đà Nẵng đạt 311.334 lượt, tăng 38,8% so với cùng kỳ năm 2016. Lượng khách tăng do kỳ nghỉ lễ cũng là thời điểm khai mạc Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2017.Xem thêm: Khách du lịch quốc tế đến Hà Nội dịp lễ 30/4 và 1/5 tăng đột biến