Sự kiện trong nước 24-30/7: Cháy xưởng sản xuất bánh kẹo, 8 người chết

Chỉ số giá tiêu dùng tháng 7 tăng nhẹ do giá thịt lợn tăng

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Theo số liệu vừa được Tổng cục Thống kê công bố sáng ngày 29/7, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 7/2017 tăng 0,11% so với tháng trước, tăng 2,52% so với cùng kỳ năm trước; tăng 0,31% so với tháng 12 năm trước; CPI bình quân bảy tháng đầu năm 2017 so với cùng kỳ năm trước tăng 3,91%.Trong 11 nhóm hàng hóa và dịch vụ chính có tám nhóm hàng tăng giá là: nhóm hàng hóa và dịch vụ khác tăng 0,73%; hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 0,54%; thuốc và dịch vụ y tế tăng 0,36%; thiết bị và đồ dùng gia đình tăng 0,09%; giáo dục tăng 0,05%; đồ uống và thuốc lá tăng 0,04%; may mặc, mũ nón, giầy dép tăng 0,04%; nhà ở và vật liệu xây dựng tăng 0,03%.Bà Đỗ Thị Ngọc, Vụ phó Vụ Thống kê giá, cho biết CPI tháng 7/2017 tăng chủ yếu do các nguyên nhân sau: chỉ số giá nhóm thực phẩm sau sáu tháng giảm đã tăng trở lại vào tháng Bảy do giá thịt lợn bắt đầu tăng từ giữa tháng Bảy với mức tăng khá cao, bình quân giá thịt lợn tăng 3,19% so với tháng trước. Bên cạnh đó, do ảnh hưởng của mưa bão và lũ quét làm cho giá rau xanh tăng 2,56% so với tháng trước.Xem thêm: Chỉ số giá tiêu dùng tháng 7 tăng nhẹ do giá thịt lợn tăng