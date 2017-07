Đội tàu bay Boeing 777-200ER của Vietnam Airlines đã hoàn thành sứ mệnh lịch sử khi mở đường bay đầu tiên từ Việt Nam đi xuyên lục địa. (Ảnh: Vietnam Airlines cung cấp)

Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) vừa hoàn tất quá trình bán và bàn giao 4 chiếc Boeing 777-200ER cuối cùng, ghi nhận đóng góp của đội bay này trong việc hoàn thành sứ mệnh lịch sử suốt gần 15 năm phát triển cùng hàng không Việt Nam.Bên cạnh đó, Vietnam Airlines tiếp tục lộ trình phát triển dài hạn đến năm 2020 với đội tàu bay thế hệ mới, hiện đại bậc nhất thế giới.Kể từ tháng 4/2003, Vietnam Airlines bắt đầu tiếp nhận và đưa vào khai thác chiếc máy bay Boeing 777 đầu tiên thuộc dòng 777-200ER, cũng là dòng máy bay thân rộng hiện đại nhất và là lựa chọn tốt nhất bay thẳng sang châu Âu vào thời điểm đó.Đội bay đã gắn liền với các dấu mốc quan trọng trong việc phát triển mạng bay chiến lược tầm trung, xa và xuyên lục địa của hãng với đường bay thẳng đầu tiên đi châu Âu, nối liền Hà Nội/Thành phố Hồ Chí Minh với thủ đô Paris (Pháp). Trước đó đường bay từ Việt Nam đi/đến Pháp có một điểm dừng tại Dubai.Sau đó, các đường bay thẳng đến Nga (2004), Đức (2005), Anh (2011) đều được khai thác bằng Boeing 777 ngay từ khi mở đường bay. Kể từ khi tiếp nhận, đội bay Boeing 777 cũng “khoác” màu áo mới với hình ảnh thương hiệu của Vietnam Airlines được chuyển đổi từ cánh cò sang bông sen vàng, gắn liền với một thời áo dài đỏ đặc trưng của các nữ tiếp viên hàng không.Lứa phi công đầu tiên học chuyển loại thời điểm Vietnam Airlines bắt đầu nhận Boeing 777 có khoảng 7 tổ với thời gian học chuyển loại mất khoảng một tháng cả về lý thuyết và thực hành. Đội bay 777 sau đó của hãng đã lên đến 200 phi công đã hoàn toàn làm chủ công nghệ hiện đại tiên tiến nhất của thế giới thời điểm đó.Tính đến nay, đội bay Boeing 777-200ER của Vietnam Airlines đã thực hiện gần 101.000 chuyến bay an toàn, vận chuyển gần 22,9 triệu lượt hành khách, trên 16 đường bay quốc tế tới 7 quốc gia (Pháp, Nga, Đức, Anh, Australia, Nhật Bản, Hàn Quốc) và đường bay nội địa giữa Hà Nội/Thành phố Hồ Chí Minh.Đặc biệt, trong suốt gần 15 năm khai thác, đội bay Boeing 777 không ghi nhận bất kỳ tai nạn nào, góp phần vào 20 năm an toàn bay của hãng hàng không quốc gia.Với sứ mệnh và trách nhiệm xã hội của Vietnam Airlines, đội bay Boeing 777 cũng đã tham gia vào chiến dịch giải cứu hành khách bị kẹt do núi lửa phun trào ở châu Âu năm 2010; hay thiết lập cầu hàng không giữa Việt Nam và Ai Cập, Tunisia năm 2011, vận chuyển hơn 3.000 lao động về nước an toàn suốt hơn một tuần trong chiến dịch giải cứu lao động của Việt Nam khỏi khu vực xung đột ở Libya…Ông Phan Xuân Đức, Phó Tổng giám đốc Vietnam Airlines cho biết: “Việc đưa vào khai thác đội bay Boeing 777-200ER từ năm 2003 đã giúp Vietnam Airlines trở thành một trong những hãng hàng không đầu tiên trong khu vực sở hữu đội máy bay Boeing thân rộng tầm xa hiện đại nhất thời điểm đó. Đội bay đã hoàn thành xuất sắc sứ mệnh lịch sử của hãng hàng không Quốc gia, tạo những dấu ấn nổi bật nhất trong một giai đoạn phát triển dài suốt gần 15 năm qua.”Vietnam Airlines đã đạt thỏa thuận bán trọn gói và hoàn tất quá trình bàn giao 4 chiếc Boeing 777-200ER và 1 động cơ dự phòng PW 4090 cho Pratt & Whitney (Hoa Kỳ) với giá hơn 70,7 triệu USD. Mức giá này được cho là vượt kỳ vọng của Hãng khi Pratt & Whitney trả mức cao hơn giá sàn và giá trị sổ sách tính toán.Tiếp tục lộ trình và chiến lược phát triển định hướng đến 2020, Vietnam Airlines sẽ trở thành hãng hàng không uy tín, khẳng định vị thế ở thị trường khu vực và quốc tế.Trong giai đoạn đầu, hãng tập trung vào 2 dòng máy bay lớn là Boeing 777 - khai thác chủ đạo các đường bay tầm xa và Airbus A330 - khai thác các đường bay tầm trung. Kể từ giữa năm 2015, Vietnam Airlines bắt đầu tiếp nhận và khai thác đội tàu bay thân rộng thế hệ mới Boeing 787 và Airbus A350-900 XWB (sẽ đạt 33 tàu đến năm 2021) với khả năng tiết kiệm nhiên liệu, chi phí bảo dưỡng và giảm ô nhiễm môi trường đến 20-25% so với dòng máy bay cũ.Việc cải tiến công nghệ từ dòng Boeing 767 trước đó sang Boeing 777 được nhiều người trong ngành hàng không“ví von” vui giống như đi xe Honda “lên đời” xe Toyota. Từ Boeing 777 lên Boeing 787 không khác gì “đi Mercedes”. Không nói đến độ sang của máy bay mà chính là công nghệ ưu việt của dòng máy bay mới đáp ứng nhu cầu phát triển “vươn biển lớn” của hãng hàng không.“Đội tàu bay của hãng theo đó được nâng cấp theo hướng hiện đại và đơn giản hóa, ít chủng loại nhằm nâng cao hiệu quả khai thác, giảm chi phí, tăng doanh thu và khả năng cạnh tranh trên thị trường quốc tế,” ông Phan Xuân Đức cho biết.Cùng với đó, theo ông Đức, hành khách đã và đang được trải nghiệm chất lượng dịch vụ tiêu chuẩn quốc tế 4 sao theo Skytrax trên đường bay Hà Nội/Thành phố Hồ Chí Minh và các tuyến đường bay dài xuyên lục địa. Đội tàu bay chủ lực mới là lực lượng thay thế xứng đáng cho Boeing 777-200ER để tiếp tục cùng Vietnam Airlines chinh phục thêm nhiều thành công mới trong giai đoạn phát triển mới.Hiện đội tàu bay mới của Hãng gồm 11 chiếc Boeing 787-9 với 165 phi công và 7 chiếc A350 với 106 phi công, thực hiện hơn 20.200 chuyến bay an toàn. Việc hãng nắm bắt công nghệ và khai thác hiệu quả hai dòng máy bay mới với hầu hết nguồn lực phi công, tiếp viên, thợ kỹ thuật là người Việt Nam, được các nhà sản xuất, đối tác đánh giá là một trong những hãng hàng không chinh phục thành công nhất những “giấc mơ bay” hiện đại của thế giới, tạo đà phát triển vững chắc trong những năm tiếp theo./.