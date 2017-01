Đại sứ Thạch Dư thăm hỏi các gia đình chính sách người Việt Nam nhân dịp Tết cổ truyền dân tộc. (Ảnh: Phóng viên CQTT TTXVN tại Campuchia)

Theo phóng viên TTXVN tại Phnom Penh, nhân dịp đón Xuân mới Đinh Dậu 2017, ngày 20/1, Đoàn công tác Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia và các cơ quan đại diện do Đại sứ Thạch Dư làm Trưởng đoàn đã đến thăm hỏi, chúc tết và tặng quà một số gia đình chính sách người Campuchia gốc Việt Nam tại thủ đô Phnom Penh, Vương quốc Campuchia.Thay mặt Đại sứ quán, Đại sứ Thạch Dư đã ân cần, thăm hỏi, chúc mừng các gia đình chính sách người Campuchia gốc Việt Nam tại thủ đô Phnom Penh nhân dịp Tết cổ truyền dân tộc. Đại sứ Thạch Dư gửi lời chúc mừng đến cộng đồng người Việt Nam, đặc biệt là các gia đình chính sách người Việt Nam tại Campuchia nhân dịp Tết đến, Xuân về được hưởng một mùa xuân ấm áp, sung túc.Cộng đồng kiều bào ở Campuchia là cộng đồng có truyền thống cách mạng, có nhiều đóng góp cho hai cuộc kháng chiến vĩ đại của đất nước. Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân khách quan, đây cũng là cộng đồng gặp nhiều khó khăn nhất về mọi mặt của cuộc sống.Thay mặt Đại sứ quán và cá nhân, Đại sứ đã chia sẻ những khó khăn chung của bà con. Đại sứ nhấn mạnh quan điểm nhất quán của Đảng, Nhà nước ta luôn coi cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài nói chung, cộng đồng người Việt Nam tại Campuchia nói riêng là một bộ phận không thể tách rời cộng đồng dân tộc Việt Nam. Thời gian qua, những chính sách thiết thân của Đảng, Nhà nước ta đối với bà con đã từng bước tạo điều kiện thuận lợi, hợp pháp để bà con có cơ hội sinh sống ổn định, phát triển và hướng về cội nguồn, quê hương đất nước, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng và Nhà nước đối với kiều bào.Đáp lại sự thăm hỏi ân cần và nồng ấm của Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia, các gia đình đã bày tỏ xúc động trước sự quan tâm, động viên của Đại sứ Thạch Dư và Đoàn công tác và coi đây chính là sự quan tâm của Đảng, Nhà nước ta đối với kiều bào ở nước ngoài, trong đó có Campuchia. Các gia đình cũng bày tỏ, sẽ tiếp tục nỗ lực nhiều hơn nữa trong cuộc sống và học tập để phát triển kinh tế, ổn định đời sống, đồng thời khẳng định, bà con Việt kiều tại Campuchia luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, giúp đỡ nhau; chấp hành luật pháp Campuchia và sống hòa nhập với cộng đồng nước sở tại, đồng thời cố gắng gìn giữ phong tục tập quán, bản sắc văn hóa của dân tộc Việt Nam.Cũng nhân dịp Tết cổ truyền dân tộc, ngày 23/1, Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia sẽ tặng quà cho 200 hộ nghèo Việt kiều ở huyện Kien Svay, tỉnh Kandal nhằm giúp cho bà con đón được cái Tết sum vầy và no đủ./.