Máy bay liên quân tiến hành không kích ở Syria. (Nguồn: AFP)

Tờ báo trực tuyến al-Watan ở Syria đưa tin ngày 11/5, ít nhất 11 người đã thiệt mạng và 9 người bị thương trong cuộc không kích của Mỹ tại tỉnh Raqa, miền Bắc Syria.Theo nguồn tin, mục tiêu của cuộc không kích là 1 trong số những ngôi làng tại khu vực nông thôn phía Bắc của tỉnh Raqa. Tờ al-Watan khẳng định toàn bộ các nạn nhân là dân thường.Đây là vụ việc mới nhất trong loạt vụ không kích tương tự khiến dân thường thiệt mạng khi tấn công các vị trí của tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. Trước đó một ngày, 10 người đã thiệt mạng trong một cuộc không kích do Mỹ tiến hành nhằm vào thị trấn Sour, ở vùng nông thôn của của tỉnh Deir al-Zour, miền Đông Syria.Hiện liên quân chống khủng bố do Mỹ đứng đầu đang hỗ trợ Các lực lượng Dân chủ Syria (SDF) trong nỗ lực chống IS tại các tỉnh Deir al-Zour và Raqa./.