Lực lượng đối lập Syria giao tranh với quân đôi Chính phủ Syria tại làng Teir Maalah, tỉnh Homs ngày 5/12. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 28/12, ông Labib Nahhas, một thủ lĩnh thuộc phe đối lập ở Syria, nói rằng vẫn còn nhiều trở ngại đối với thỏa thuận ngừng bắn trên toàn quốc ở Syria do Nga và Thổ Nhĩ Kỳ làm trung gian.Trước đó cùng ngày, hãng thông tấn Anadolu của Thổ Nhĩ Kỳ đưa tin Ankara và Moskva đã đạt được một thỏa thuận liên quan đến việc ngừng bắn ở Syria. Tuy nhiên, chính quyền Syria và các nhóm đối lập vẫn chưa xác nhận thông tin này.Ông Nahhas, phụ trách đối ngoại của nhóm đối lập Ahrar al-Sham, cho biết nhóm này đã biết được thông tin về các cuộc thảo luận giữa Nga và Thổ Nhĩ Kỳ liên quan đến một thỏa thuận ngừng bắn trên toàn quốc. Song ông Nahhas khẳng định rằng các phe phái đối lập vẫn chưa đưa ra bất cứ đề xuất nào và một thỏa thuận như vậy là không ổn. Ông nói thêm: "Nga muốn Đông Ghouta, một khu vực do lực lượng nổi dậy kiểm soát bên ngoài thủ đô Damascus, không nằm trong khuôn khổ thỏa thuận ngừng bắn. Đây là điều không thể chấp nhận được."Quân đội Syria đã tiến công để đánh bật các phiến quân nổi dậy ra khỏi Đông Ghouta trong những tháng gần đây và việc kiểm soát vùng này nhằm đảm bảo an ninh tại các khu vực quanh thủ đô Damascus sẽ là một thắng lợi lớn nữa của quân đội chính phủ, sau chiến thắng ở Aleppo.Theo báo chí khu vực Trung Đông, các quan chức của Nga và Thổ Nhĩ Kỳ cũng chưa xác nhận về thỏa thuận ngừng bắn trên toàn quốc Syria, trong khi truyền thông Syria không có thông tin về thỏa thuận này./.