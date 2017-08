Nhà văn J.K.Rowling. (Nguồn: The Independent)

Top 10 nhà văn gặt hái bộn tiền hàng đầu thế giới:



1. JK Rowling ("Harry Potter"): 95 triệu USD

2. James Patterson ("Women's Murder Club"): 87 triệu USD 3. Jeff Kinney ("Diary Of A Wimpy Kid"): 21 triệu USD

4. Dan Brown ("The Da Vinci Code"): 20 triệu USD

5. Stephen King ("The Dark Tower"): 15 triệu USD

6. John Grisham ("The Innocent Man"): 14 triệu USD

7. Nora Roberts ("Year One"): 14 triệu USD

8. Paula Hawkins ("The Girl On The Train"): 13 triệu USD

9. EL James ("Fifty Shades Of Grey"): 11,5 triệu USD

10. Danielle Steel ("The Duchess"): 11 triệu USD

10. Rick Riordan (Percy Jackson the Olympians): 11 triệu USD./.

Với thu nhập 95 triệu USD trong năm nay, nữ nhà văn nổi tiếng người Anh J.K.Rowling, tác giả bộ truyện lừng danh "Harry Potter," đã "đánh bại" các cây bút nổi tiếng khác như Dan Brown, Stephen King, để đứng đầu danh sách 10 nhà văn kiếm bộn tiền hàng đầu thế giới do Tạp chí Forbes (Mỹ) thống kê lần đầu tiên trong gần 10 năm qua.Danh sách này được công bố một thời gian ngắn sau khi người hâm mộ trên toàn thế giới xúc tiến nhiều hoạt động nhân kỷ niệm 20 năm ngày cuốn đầu tiên trong loạt truyện về cậu bé phù thủy Harry Potter ra đời (năm 1997).J.K.Rowling tên thật là Joanne Rowling, 52 tuổi, hiện là mẹ của 3 người con. Bà bắt đầu chấp bút viết về thế giới phù thủy tại thời điểm phải chật vật kiếm sống khi còn là một người mẹ đơn thân ở Edinburgh.Thành công của bộ truyện "Harry Potter" đã đưa Rowling trở thành nhà văn triệu phú. Kế đó, bà tiếp tục tung ra một số tiểu thuyết khác đồng thời sáng lập quỹ từ thiện Lumos dành cho thiếu nhi.Loạt truyện "Harry Potter" đã được dàn dựng thành 8 tập phim bom tấn và hồi năm ngoái, Rowling còn trở thành tác giả kịch bản phim "Fantastic Beasts And Where To Find Them."Chưa dừng lại tại đó, vở kịch ăn khách "Harry Potter And The Cursed Child" được dàn dựng từ kịch bản của bà dự kiến sẽ ra mắt khán giả ở sân khấu Broadway vào năm 2018.Trong danh sách Top 10 nhà văn kiếm bộn tiền hàng đầu thế giới do Forbes thống kê có 2 nhà văn Anh khác là Paula Hawkins (tác giả "The Girl On The Train") và cây bút EL James, nữ văn sỹ gây tiếng vang với bộ truyện "50 sắc thái" (50 Shades Of Grey); còn lại đều là các nhà văn Mỹ.