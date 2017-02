Tác giả Can Tiểu Hy bên áp phích của cuộc thi truyện tranh thế giới lần thứ 10. (Nguồn: Thành Hữu/Vietnam+)

Tác phẩm 'Địa Ngục Môn' của tác giả Can Tiểu Hy được trưng bày tại lễ trao giải truyện tranh thế giới lần thứ 10. (Nguồn: Vietnam+)

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nhật Bản Odawara Kiyoshi trao chứng nhận giải Bạc cho tác giả Can Tiểu Hy. (Nguồn: Vietnam+)

Tối 6/2, Bộ Ngoại giao Nhật Bản đã tổ chức lễ trao giải cuộc thi truyện tranh quốc tế (The Japan International Manga Award) lần thứ 10.Tác giả với bút danh Can Tiểu Hy (tên thật là Phan Cao Hà My, sinh năm 1990) đến từ Việt Nam đã giành giải Bạc cuộc thi này với tác phẩm “Ðịa ngục môn.”Ðây là bộ truyện tranh thứ hai (sau Long Thần Tướng) của Việt Nam được trao giải tại cuộc thi này.Cuộc thi truyện tranh thế giới được Bộ Ngoại giao Nhật Bản tổ chức thường niên từ năm 2007.Đây là một trong các cuộc thi quốc tế uy tín thu hút hàng trăm tác phẩm truyện tranh của các tác giả từ khắp nơi trên thế giới tham gia.Cuộc thi năm nay đã thu hút 296 tác phẩm của các tác giả đến từ 55 quốc gia, khu vực.Tại lễ trao giải, ban tổ chức cho biết cuộc thi năm nay có 14 tác phẩm đoạt giải, trong đó có 1 giải Vàng, 3 giải Bạc, 10 giải Đồng.Giải Vàng được trao cho tác giả Joel Parnotte đến từ Pháp với tác phẩm "Master of arms" (tạm dịch là “Thần Kiếm”).Cùng với giải Bạc được trao cho Can Tiểu Hy đến từ Việt Nam, hai tác phẩm còn lại nhận giải này là "Scavengers" (tạm dịch là “Lao Công”) và "The heart of darkness" (tạm dịch là “Hắc Tâm”), lần lượt của hai tác giả đến từ Trung Quốc và Italy.Can Tiểu Hy cho biết cảm xúc đầu tiên là rất ngạc nhiên, sau đó là tự hào; tự hào đối với chính bản thân mình và tự hào cho giới sáng tác truyện tranh ở Việt Nam.Theo cô, việc Việt Nam có tác phẩm đạt giải trong cuộc thi này sẽ giúp cho giới sáng tác truyện tranh của Việt Nam tự tin hơn và đã có thể nhìn thấy con đường đi của truyện tranh Việt Nam.Cao Tiểu Hy cho biết những người trẻ tuổi Việt Nam có khả năng rất tốt, do đó, tương lai truyện tranh Việt Nam sẽ rất tươi sáng.Đối với tác phẩm “Địa Ngục Môn,” Can Tiểu Hy chia sẻ đây là tác phẩm nằm trong chủ đề viết về một thế giới khác thế giới hiện tại đó là tiên giới và địa ngục.Chủ đề tiên giới sẽ được cô thực hiện trong tương lai. “Địa Ngục Môn” là một cách nhìn về quy luật nhân quả, sự sống sau khi chết.Đây là câu chuyện kể về một cô gái bất ngờ bị đưa xuống địa ngục. Cảm thấy bị oan ức, cô quyết tâm tìm hiểu về nguyên nhân cái chết của mình và tìm đường về dương gian.Dự kiến trong thời gian tới các phần tiếp theo của “Địa Ngục Môn” sẽ được ra đời.Trưởng ban giám khảo của cuộc thi, Họa sỹ Machiko Satonaka – một trong những họa sỹ truyện tranh nổi tiếng nhất Nhật Bản - đánh giá tác phẩm của Can Tiểu Hy đem đến cái nhìn phong phú về thế giới, giúp người đọc hiểu hơn về ý nghĩa và giá trị cuộc sống.Bà thực sự muốn được tiếp tục theo dõi câu chuyện của Can Tiểu Hy.Cuộc thi truyện tranh quốc tế được Bộ Ngoại giao Nhật Bản tổ chức nhằm mục đích tạo cơ hội trao đổi, giao lưu và vinh danh các tác giả truyện tranh trên thế giới, đồng thời quảng bá văn hoá truyện tranh Nhật Bản./.