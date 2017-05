Nơi xảy ra vụ việc. (Nguồn: Google Maps)

Khoảng 15 giờ ngày 3/5, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đã xảy ra tại km851+700 đường Hồ Chí Minh đoạn qua xã Nhân Cơ, huyện Đắk R’lấp, tỉnh Đắk Nông, làm hai người bị thương nặng.Vào thời điểm trên, xe tải 2,5 tấn biển kiểm soát 51C-507.04 do Tiêu Thanh Phương (33 tuổi, trú tại huyện Phùng Hiệp, tỉnh Hậu Giang) điều khiển đã đổ dốc với tốc độ cao và không chấp hành hiệu lệnh của cảnh sát giao thông nên đã đâm vào xe máy 75V1-1400. Xe máy do anh Nguyễn Đình Phước (27 tuổi, trú tổ 3, phường Nghĩa Thành, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông) điều khiển đang lưu thông cùng chiều.Chiếc xe tải 2,5 tấn cũng đâm vào một xe tải 8 tấn mang biển kiểm soát 47C-123.04 do lái xe Lê Phạm Quang Lập (trú tại phường Nghĩa Phú, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông) chạy ngược chiều.Cú đâm mạnh làm lái xe Tiêu Thanh Phương và anh Nguyễn Đình Phước bị thương nặng, các phương tiện hư hỏng nặng.Vụ tại nạn làm giao thông khu vực này bị ùn tắc gần một giờ.Cơ quan chức năng phải điều động các phương tiện cứu hộ giao thông đến xử lý.Vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ./.