Hiện trường vụ tai nạn giao thông tại khu vực ngã tư Xuân Mai. (Ảnh: TTXVN phát)

Một vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra vào chiều 8/8, khi xe ôtô tải va chạm với 1 xe máy chở 3 người tại khu vực ngã tư Xuân Mai (huyện Chương Mỹ, Hà Nội) khiến 3 người ngồi trên xe máy tử vong tại chỗ.Theo thông tin ban đầu, vào hồi 13 giờ 30 phút ngày 8/8, ôtô tải biển kiểm soát 29C-408.53 lưu thông hướng từ đường Hồ Chí Minh rẽ đi Quốc lộ 6 hướng tỉnh Hòa Bình, đến đoạn ngã tư Xuân Mai thì va chạm với xe máy biển kiểm soát 30F4-8906 chở 3 người.Hậu quả vụ tai nạn khiến 3 người ngồi trên xe máy (chưa rõ danh tính) bị cuốn vào gầm xe tải, tử vong tại chỗ; chiếc xe máy cũng bị hư hỏng nặng. Ngay sau khi xảy ra sự việc, tài xế xe tải đã rời khỏi hiện trường.Xác nhận thông tin sự việc trên, lãnh đạo Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt (PC67) Công an thành phố Hà Nội cho biết ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, lực lượng Đội Cảnh sát giao thông số 12 đã có mặt để bảo vệ hiện trường, tổ chức phân luồng giao thông. Phòng PC67 Công an thành phố Hà Nội cũng cử lực lượng xuống hiện trường phối hợp với Đội Cảnh sát giao thông số 12 và Công an huyện Chương Mỹ xác minh vụ việc.Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ./.