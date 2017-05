Xe cứu thương có mặt tại hiện trường đưa các nạn nhân đi cấp cứu. (Ảnh: Hoài Nam/TTXVN)

Như ​VietnamPlus đã đưa tin, vào khoảng 4 giờ 30 phút sáng 7/5, tại Km 1632+100 Quốc lộ 14, tỉnh Gia Lai đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng giữa xe khách và xe tải.Vụ tai nạn này đã khiến 11 người chết và 23 người khác bị thương.Nguyên nhân vụ tai nạn được cho là do xe tải chạy ngược chiều, dù đoạn đường xảy ra tai nạn là đường hai chiều, có dải phân cách.Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, ông Võ Ngọc Thành, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân, Trưởng ban An toàn giao thông tỉnh Gia Lai đã có mặt tại các bệnh viện để thăm hỏi các nạn nhân bị thương đang được cấp cứu.Trước mắt, tỉnh tập trung nhân lực các y, bác sỹ của các bệnh viện để cứu chữa những người còn sống; còn những nạn nhân đã tử vong, chuyển về nhà trữ lạnh của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai để chờ người thân đến nhận dạng.Tỉnh cũng chỉ đạo các lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường để điều tra, xử lý.Theo quan sát của phóng viên, tại hiện trường, xe tải mang biển kiểm soát 77C-13937 gần như bị lật úp, quay theo hướng từ Đắk Lắk đi Gia Lai, trong khi xe khách mang biển kiểm soát 18B-01832 quay theo chiều ngược lại.Cả hai xe bị hư hỏng nặng, hàng hóa trên xe tải và hành lý trên xe khách vương vãi khắp mặt đường. Không chỉ vậy, cú va chạm còn khiến một số nhà dân ở cạnh Quốc lộ 14 bị hư hỏng.Ông Nguyễn Văn Cường, trú tại thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai cho biết do nhà ông nằm sát đường Quốc lộ 14, ngay vị trí xảy ra vụ tai nạn nên ông đã nghe rõ tiếng va chạm của vụ tai nạn.Theo đó, khoảng 4 giờ 30 phút sáng, khi ông vừa ngủ dậy vì chuẩn bị đi công việc thì bất ngờ nghe tiếng va chạm lớn xảy ra. Sau đó, ông cùng vợ ra ngoài, phát hiện vụ việc và tri hô người dân trong khu vực cùng đến ứng cứu các nạn nhân.Trong khi đó, ông Lương Ngọc Thạch, trú huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai cho biết khoảng 7 giờ sáng 6/5, ông đi xe khách từ huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định vào Gia Lai.Đến khoảng hơn 4 giờ sáng 7/5, khi xe khách đến thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai, ông Thạch được nhà xe gọi dậy để chuẩn bị đến điểm xuống xe mà ông đã đặt trước đó.Chính vì vậy, ông được chứng kiến vụ tai nạn. “Chiếc xe tải này qua mặt xe tôi, lạng lách đánh võng, bấm còi mà không thả còi ra. Chạy xuống tới đây là chạy ngược đường rồi đâm vào xe khách,” ông Thạch kể./.