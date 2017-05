Tai nạn xe buýt thảm khốc khiến ít nhất 26 người thiệt mạng

Ngày 6/5, hai xe buýt đã đâm trực diện vào nhau trên đường cao tốc Lagos-Ibadan, miền Tây Nam Nigeria, khiến ít nhất 26 người thiệt mạng.



Ông Yusuf Salami, quan chức thuộc Cơ quan an toàn giao thông đường bộ Nigeria cho hay 2 chiếc xe buýt 18 chỗ đã bốc cháy ngay sau khi tai nạn xảy ra.



Trong khi đó, người phát ngôn cảnh sát quốc gia Adekunle Ajisebutu xác nhận vụ tai nạn đã khiến 26 người thiệt mạng và 11 người, kể cả trẻ em, bị thương.



Nigeria là một trong những nước có tỷ lệ tử vong do tai nạn giao thông đường bộ cao nhất thế giới, chủ yếu do đường xấu, xe cũ, lỗi vi phạm luật giao thông của những lái xe trình độ yếu kém và thiếu biện pháp giám sát, quản lý./.