Hiện trường vụ tai nạn. (Ảnh: Huyền Trang/Vietnam+)

Chiều 27/4, tại ngã tư Khánh Bình, phường Khánh Bình, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương, một vụ va chạm đã xảy ra giữa 4 chiếc xe tải làm cho 2 xe tải đâm thẳng vào nhà dân, khiến 5 người bị thương nhập viện trong tình trạng nguy kịch.Theo nhiều nhân chứng, khoảng 14 giờ 30 ngày 27/4, xe ben mang biển kiểm soát 60C-297.73 do tài xế Thạch Cầm (sinh năm 1992, quê Bạc Liêu) đang chạy trên đường ĐH 418 (hướng về ngã tư Khánh Bình) gần tới giao lộ thì tông thẳng vào đuôi xe mang biển kiểm soát 61C-171.88 do tài xế Nguyễn Hoàng Vân điều khiển.Va chạm khiến xe của tài xế Vân lao thẳng rồi tông vào đuôi xe tải mang biển kiểm soát 62C-073.11, do tài xế Trần Minh Trung (sinh năm 1992, ngụ Thành phố Hồ Chí Minh) điều khiển.Bị đâm từ phía sau, xe của anh Trung tông tiếp vào xe tải mang biển kiểm soát 61C-617.43, do tài xế Phạm Văn Mười (sinh năm 1991, quê Đồng Nai) điều khiển chạy hướng ngược lại. Chưa dừng lại, 2 xe lao thẳng vào tiệm bán thuốc tây và cửa hàng kinh doanh điện thoại di động bên đường.Vụ tai nạn liên hoàn khiến anh Lê Đình Cam (sinh năm 1971), chị Nguyễn Thị Phương Lan (sinh năm 1979) và con trai tên Quý (10 tuổi), 2 tài xế Vân và Cầm bị thương nặng, nhập viện trong tình trạng nguy kịch.Tại hiện trường, chiếc xe ben và xe tải nằm gọn trong nhà dân, bị hư hỏng nặng, một phần hai căn nhà đổ sập, nhiều đồ đạc văng tung tóe khắp nơi. Thời điểm xảy ra tai nạn, hàng chục người dân đã các nạn nhân bị thương đi cấp cứu. Lực lượng chức năng cũng có mặt, huy động xe cẩu kéo xe ben khỏi căn nhà để cứu người.Tới 18 giờ cùng ngày, Công an thị xã Tân Uyên vẫn đang phong tỏa hiện trường điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc./.