Ảnh minh họa. (Nguồn: Getty Images)

Trong quý 1/2017, cửa khẩu của tỉnh Quảng Tây, Tây Nam Trung Quốc, đã nhập khẩu 6,36 triệu tấn than, tăng 23,2% so với cùng kỳ năm 2016.Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh, việc nhập khẩu than của tỉnh này chủ yếu được thực hiện từ các nước thuộc Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á () như Việt Nam, Indonesia... và chiếm tỷ trọng tương đối lớn.Báo chí Trung Quốc dẫn nhận định của các nhà phân tích chỉ rõ rằng hiện tượng nhập khẩu than tăng vọt của tỉnh Quảng Tây chủ yếu dựa vào hai ưu thế gồm giá cả than và giá thành vận tải thông qua đường biển qua cảng Phòng Thành và cảng Khâm Châu tương đối thấp so với vận tải than sản xuất trong nước qua đường sắt; ưu thế về địa lý bởi Quảng Tây sở hữu điều kiện độc đáo về cảng biển, vị trí địa lý, chính sách… qua đó tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động nhập khẩu than.Cũng theo các nhà phân tích, tài nguyên than của các nước ASEAN trong đó có Việt Nam, Indonesia rất dồi dào, giá cả tương đối rẻ, nhận được sự ưu ái của rất nhiều doanh nghiệp nhỏ Trung Quốc./.