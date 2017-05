Nhân viên của Chương trình bảo tồn thú ăn thịt nhỏ và tê tê tại Rừng quốc gia Cúc Phương cho tê tê ăn. (Ảnh: Ninh Đức Phương/TTXVN)

Theo Trung tâm Nghiên cứu và Bảo tồn động vật hoang dã (SVW), đêm 6/5, Trung tâm cùng Vườn quốc gia Cúc Phương tiến hành tái thả 53 con tê tê Java (Manis javanica) về với tự nhiên.Đây là đợt tái thả thứ hai trong vòng hơn một tuần qua kể từ ngày 28/4 đến ngày 6/5. Tổng số tê tê cho hai đợt tái thả này là 93 con.Những động vật này được cứu hộ từ vụ tịch thu 113 cá thể tê tê Java với tổng trọng lượng 513 kg, do Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (PC49), thuộc Công an tỉnh Hòa Bình tiến hành vào đầu tháng Tư vừa qua. Sau hơn một tháng được chăm sóc tại trung tâm, có 93 con tê tê khỏe mạnh đã được lựa chọn để được tái thả về tự nhiên. Đây cũng là đợt cứu hộ và tái thả lại tự nhiên lớn nhất từ trước đến nay.Tê tê là loài một trong những loài động vật đứng trước nguy cơ tuyệt chủng cao ở Việt Nam. Mặc dù tê tê bị cấm buôn bán thương mại trên toàn thế giới nhưng tình trạng tê tê bị săn bắt phục vụ nhu cầu con người vẫn đang diễn ra. Chỉ vì sự tò mò hay thói quen muốn được thưởng thức “của ngon vật lạ” của những kẻ có tiền, hay niềm tin mù quáng vào giá trị chữa bệnh của vẩy tê tê mà con người đang đẩy loài động vật này vào nguy cơ tuyệt chủng.Ông Nguyễn Văn Thái, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Bảo tồn động vật hoang dã cho biết tê tê là một loài thú đặc biệt, chỉ ăn kiến và mối ngoài tự nhiên. Chúng là một trong những loài thú khó cứu hộ nhất trên thế giới. Trong 8 tháng qua, Trung tâm đã cứu hộ hơn 400 con tê tê từ buôn bán trái phép, trong đó 304 con đã được tái thả về tự nhiên an toàn. Có những lúc số lượng tê tê ở trung tâm lên đến 139 con. Với số lượng đó, mỗi ngày, trung tâm phải cung cấp gần 40kg thức ăn với số tiền lên tới 300 triệu/tháng.Theo ông Trần Quang Phương, Quản lý Chương trình bảo tồn thú ăn thịt và tê tê: “Gần đây, trung tâm đã nhận được nhiều sự phối hợp từ các cơ quan chức năng liên quan trong công tác bảo tồn tê tê. Đây là tín hiệu tốt nhưng đồng thời cũng mang đến nhiều áp lực cho nhân viên của trung tâm hơn bởi số lượng tê tê cứu hộ được ngày càng tăng. Trung tâm đã tiến hành thành lập nhóm phản ứng nhanh, nhằm hỗ trợ các cơ quan chức năng tiến hành chăm sóc và cứu hộ kịp thời những con tê tê bị buôn bán trong phạm vị cả nước. Đồng thời, trung tâm đã thiết lập đường dây nóng (0978 331 441) phục vụ công tác cứu hộ tê tê và tư vấn cho các cơ quan chức năng liên quan đến loài động vật này"./.