Diễn viên-ca sỹ-rapper người Mỹ Will Smith và nhà sản xuất âm nhạc Quincy Jones tại nhà hát Alicia Alonso ở La Havana ngày 30/4. (Nguồn: AFP)

Ngày 30/4, một buổi hòa nhạc hoành tráng quy tụ nhiều nghệ sỹ nổi tiếng thế giới, tổ chức nhân Ngày Quốc tế nhạc Jazz 2017 đã diễn ra tại thủ đô La Habana của Cuba nhằm gửi đi một thông điệp về hòa bình và tăng cường đối thoại văn hóa thông qua âm nhạc.Diễn viên, nhạc sỹ và rapper người Mỹ Will Smith tham gia chương trình cùng nhiều nghệ sỹ tên tuổi đến từ châu Âu, châu Phi, châu Á và Mỹ Latinh.Có khoảng 29 nghệ sỹ Cuba trình diễn tại chương trình hòa nhạc, trong đó có các nghệ sỹ cựu trào như nghệ sỹ dương cầm Gonzalo Rubalcaba và Bobby Carcasses cùng các nghệ sỹ trẻ.Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) đã chọn Cuba là địa điểm thứ 6 diễn ra sự kiện hàng năm này, tiếp theo Mỹ.Được truyền hình trực tiếp tới 125 quốc gia, buổi hòa nhạc do Herbie Hancock, Đại sứ Thiện chí về đối thoại văn hóa của UNESCO, làm đạo diễn phối hợp với Chucho Valdes, nhà soạn nhạc, nghệ sỹ piano người Cuba từng giành nhiều giải thưởng lớn.Phát biểu trước sự kiện, nghệ sỹ Hancock cam kết sẽ biến La Habana trở thành nơi sống động và đầy năng lượng nhất Trái Đất trong thời gian diễn ra đêm nhạc.Sự kiện diễn ra tại nhà hát Gran Teatro de La Habana này còn quy tụ nhiều ngôi sao nổi tiếng thế giới khác như Quincy Jones, Esperanza Spalding, Cassandra Wilson, Ambrose Akinmusire, Carl Allen, Regina Carter and Marcus Miller.Buổi hòa nhạc kết thúc với ca khúc "Imagine" của John Lennon được coi là một lời kêu gọi hòa bình và hy vọng cho mọi người.Đến dự buổi hòa nhạc đặc biệt này có Phó Chủ tịch thứ nhất Cuba Miguel Diaz Canel và Tổng Giám đốc UNESCO Irina Bokova. Phát biểu tại buổi hòa nhạc, bà Bokova nhấn mạnh "Ngày hôm nay, chúng ta chúc mừng một loại hình nghệ thuật quốc tế, jazz và sức mạnh thúc đẩy đối thoại giữa các dân tộc của nó."Kỷ niệm Ngày Quốc tế nhạc Jazz, hơn 190 nước trên thế giới cũng tổ chức các buổi biểu diễn nhạc sống và các hoạt động giáo dục về loại nhạc này./.