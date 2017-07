Nạn nhân bị thương trong một vụ đánh bom điều trị tại bệnh viện ở Kabul. Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 24/7, phát ngôn viên Tổng thống Afghanistan xác nhận ít nhất 35 dân thường đã thiệt mạng trong khi phiến quân Taliban tấn công một bệnh viện tại tỉnh Ghor, miền Trung nước này một ngày trước đó.Phát ngôn viên Tổng thống Shah Hussain Murtazawi thông báo: "Phiến quân Taliban đã tấn công vào bệnh viện và sát hại 35 người, tất cả đều là thường dân;" đồng thời nhấn mạnh: "Đây là tội ác tàn bạo chống lại nhân loại." Tuy nhiên, Taliban đã phủ nhận cáo buộc trên.An ninh tại Afghanistan từ lâu đã trở nên bất ổn do các cuộc giao tranh giữa quân đội nước này và phiến quân Taliban.Lực lượng an ninh Afghanistan đã tăng cường hoạt động truy quét trong thời gian gần đây nhằm chống lại các phiến quân đang phát triển mạnh vào mùa Xuân và mùa Hè, được biết đến như "mùa thánh chiến" ở quốc gia Tây Nam Á này.Trong vụ bạo lực mới nhất ngày 24/7, các tay súng Taliban đã thực hiện vụ đánh bom xe tại phía Tây thủ đô Kabul, cướp đi sinh mạng của ít nhất 35 người và khiến 42 người bị thương. Mục tiêu của vụ tấn công vào giờ cao điểm này là chiếc xe buýt chở các nhân viên của Bộ Khai thác mỏ.Theo thống kê của Liên hợp quốc, hơn 26.500 thường dân ở Afghanistan đã thiệt mạng và gần 49.000 người bị thương do xung đột vũ trang ở nước này kể từ tháng 1/2009./.