Chăm sóc lợn tại trang trại của bà Nguyễn Thị Hồng Nghi, ở phường Trường Lạc, quận Ô Môn, Cần Thơ. (Ảnh: Ngọc Thiện/TTXVN)

Ngày 28/4, tại cuộc họp khẩn với một số bộ, ngành để tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn cho bà con nông dân chăn nuôi lợn, một giải pháp cấp bách được Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu Bộ Công Thương thực hiện là hướng dẫn ngay việc tạm dừng tái xuất thịt lợn và các phủ tạng của lợn đông lạnh qua các cửa khẩu phụ, đường mòn, lối mở.Cuộc họp diễn ra trong bối cảnh giá thịt lợn ngày càng xuống thấp, khiến các hộ chăn nuôi đứng trước nguy cơ phá sản.Tại cuộc họp, các ý kiến đều cho rằng, ngành chăn nuôi của nước ta trong những năm qua đã phát triển nhanh, đáp ứng đủ nhu cầu sản phẩm thịt trong nước và từng bước vươn ra xuất khẩu với sản phẩm đa dạng hơn, chất lượng ngày càng cao, giá thành ngày càng hạ.Ngành chăn nuôi đã có đóng góp tích cực vào tăng trưởng chung của nền kinh tế. Tuy nhiên, từ cuối năm 2016 đến nay, ngành chăn nuôi lợn phát triển quá nóng dẫn đến cung vượt cầu quá lớn, giá thịt lợn giảm sâu đã ảnh hưởng trực tiếp đến người chăn nuôi, nhất là các hộ nông dân nghèo, các cơ sở kinh doanh thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y.Các ý kiến đã đề xuất, phân tích sâu nhiều giải pháp trước mắt, trung và dài hạn để tháo gỡ những khó khăn cho ngành chăn nuôi, nhất là chăn nuôi lợn, giúp người chăn nuôi giảm bớt khó khăn, ổn định phát triển.Để sản phẩm chăn nuôi đủ sức cạnh tranh cả ở thị trường trong nước và quốc tế cả về chất lượng, an toàn thực phẩm và giá cả, yêu cầu phải có các giải pháp cả trước mắt và lâu dài.Các giải pháp này bao gồm xây dựng, hướng dẫn, giám sát thực hiện quy hoạch chăn nuôi gắn với thị trường tiêu thụ sản phẩm; tăng cường áp dụng công nghệ tiên tiến nâng cao năng suất, hạ giá thành và chế biến sâu các sản phẩm chăn nuôi để tăng sức mua trong nước và mở rộng thị trường xuất khẩu; rà soát điều chỉnh hạn chế mở mới các cơ sở chế biến thức ăn chăn nuôi công nghiệp; giảm quy mô đàn lợn, nhất là đàn lợn nái, điều chỉnh lại cơ cấu chất lượng đàn giống, phương thức chăn nuôi phù hợp với từng phân khúc thị trường; tổ chức lại sản xuất chăn nuôi có hiệu quả theo các chuỗi liên kết từ cung cấp đầu vào cho sản xuất đến chế biến, tiêu thụ, lấy doanh nghiệp, hợp tác xã, chủ trang trại làm động lực, người dân làm chủ thể chính nhằm kiểm soát tốt chất lượng, an toàn thực phẩm và điều tiết cung cầu thị trường các sản phẩm chăn nuôi.Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng, các địa phương tập trung đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm thịt tại thị trường nội địa, tuyên truyền hoặc có văn bản gửi các doanh nghiệp chế biến lớn, các khu công nghiệp, các đơn vị của lực lượng vũ trang để người tiêu dùng sử dụng sản phẩm thịt trong nước nhằm chia sẻ bớt khó khăn với người chăn nuôi.Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn được giao chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương và các địa phương trong việc chỉ đạo các doanh nghiệp, cơ sở có năng lực dự trữ, chế biến, tiêu thụ tăng cường thu mua giết mổ cấp đông thịt lợn, thịt gia cầm trong các tháng mùa hè sắp tới.Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Bộ Tài chính và các địa phương tăng cường chỉ đạo các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh áp dụng các giải pháp về công nghệ, quản lý phù hợp nhằm tiết kiệm chi phí, giảm giá thành, giá bán các sản phẩm đầu vào của ngành chăn nuôi, nhất là thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y.Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng giao các bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương, Ngoại giao tập trung mở rộng thị trường ngoài nước, đẩy nhanh các biện pháp đàm phán tìm thị trường xuất khẩu các sản phẩm chăn nuôi, nhất là sản phẩm của ngành chăn nuôi lợn.Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các địa phương chỉ đạo Sở Công Thương làm việc với các doanh nghiệp chế biến, giết mổ, phân phối rà soát chi phí trong các khâu nhằm giảm các chi phí trung gian, giảm sự chênh lệch giữa giá thu mua và giá bán lẻ; tổ chức chương trình kết nối giữa các doanh nghiệp và vùng sản xuất, tăng cường thu mua chế biến, cấp đông; kêu gọi các doanh nghiệp tham gia chương trình bình ổn thị trường ký kết các hợp đồng tiêu thụ lợn thịt với các trang trại chăn nuôi để tạo nguồn cung ổn định phục vụ công tác bình ổn và bảo đảm thu mua lợn thịt cho người chăn nuôi với giá cả hợp lý.Phó Thủ tướng giao Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chỉ đạo, hướng dẫn các ngân hàng thương mại, các tổ chức tín dụng có giải pháp hỗ trợ người chăn nuôi, đặc biệt nông dân trong việc giảm, giãn nợ, hạ lãi suất đối với các khoản vốn đã vay; tiếp tục cho vay mới đối với người chăn nuôi, kinh doanh thức ăn chăn nuôi và thuốc thú y bị ảnh hưởng do giá sản phẩm thịt lợn giảm sâu.Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn của các bộ chức năng, có giải pháp tháo gỡ khó khăn để tiếp tục ổn định phát triển chăn nuôi./.