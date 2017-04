Hiện trường vụ đánh bom. (Nguồn: AP)

Các nguồn tin y tế và an ninh Iraq cho biết một vụ đánh bom xe liều chết nhằm vào một đồn cảnh sát giao thông đã xảy ra ngay giữa trung tâm thủ đô Baghdad đêm 28/4 làm ít nhất 4 người thiệt mạng, trong đó có một trung tá cảnh sát, và 6 người bị thương.Người phát ngôn Bộ Nội vụ Iraq Saad Maan cho biết vụ đánh bom xảy ra tầm 23 giờ ngày 28/4 tại Karrada.Thủ phạm đã cho nổ một chiếc xe bom khi đến gần chốt cảnh sát giao thông.Trước đó, một trong những vụ đánh bom đẫm máu nhất xảy ra tại Karrada là vào tháng 7/2016, khi những kẻ khủng bố kích nổ một chiếc xe tải chứa đầy bom ngay tại một khu mua sắm sầm uất khiến hơn 320 người thiệt mạng.Các vụ tấn công liều chết xảy ra trong bối cảnh các lực lượng Iraq đang tập trung quân lực để truy quét tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng khỏi thành trì chính cuối cùng của chúng tại Iraq là Mosul sau cuộc tổng tấn công được phát động tháng 10/2016.Gần như sau mỗi vụ tấn công khủng bố xảy ra trong thời gian gần đây, IS đều nhận là thủ phạm thực hiện./.