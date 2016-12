Chương trình Mầm non Kết Nối Xanh là sự chia sẻ tiếp nối của MobiFone với những khó khăn của người công nhân trong cuộc sống đời thường. (Nguồn: MobiFone)

Để giúp những phụ huynh là công nhân yên tâm làm việc, mới đây, MobiFone đã tổ chức bàn giao hệ thống camera giám sát và thiết bị học tập cho 17 nhà trẻ, trường mẫu giáo tại các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương… với tổng giá trị gần 3 tỷ đồng.Đây là các hoạt động trong khuôn khổ Dự án Mầm mon Kết Nối Xanh của MobiFone dành cho con em các gia đình công nhân đang làm việc tại các khu công nghiệp, khu chế xuất trên địa bàn tỉnh Bình Dương.Chị Phùng Thị Hoa, công nhân Công ty Sungsinh A Việt Nam (Khu công nghiệp Bến Cát), không giấu nổi niềm vui khi được các cô giáo Trường Mầm non 28/7 thông báo trường vừa được lắp camera giám sát. ​Chỉ cần tải một ứng dụng trên điện thoại thông minh, chị Hoa có thể ngắm con mỗi khi có thời gian nghỉ giữa các ca làm việc.Là một trong những phụ huynh đầu tiên gửi con ở trường mầm non của tổ chức công đoàn, qua gần 2 năm học, chị Hoa bảo luôn an tâm với sự chăm sóc chu đáo của các cô ở trường, nay có thêm camera giám sát, chị càng vững tâm hơn.Chị Hoa bảo rằng, trước đây, đi làm cả ngày, có khi tăng ca đến 7-8 giờ tối, nhớ con lắm mà không biết làm sao. “Đặc biệt là những lúc con ốm, mình đi làm mà cứ như lửa đốt, luôn tự hỏi con có chịu ăn không, có chịu ngủ không, có quấy khóc không…? Có camera, mình yên tâm hơn nhiều vì tận mắt được nhìn con ăn, ngủ như thế nào,” chị tâm sự.Gửi con tại Trường Mầm non tư thục Nắng Mai (phường Tân Đông Hiệp, thị xã Dĩ An) được 6 tháng, chị Thủy (Công ty P&G, Khu công nghiệp Đồng An) chia sẻ: “Hôm nhận được thông báo trường sẽ lắp camera giám sát, tôi có vui nhưng cũng có lo lắng vì các cô sẽ chịu nhiều áp lực hơn. Có nhiều phụ huynh khó tính, sẽ ‘soi’ các cô rất kỹ nhưng qua đó cũng sẽ hiểu những vất vả của các cô. Tôi luôn nghĩ, cả gia đình 4 người chăm một cháu còn khó, huống chi các cô phải chăm cả chục cháu, chưa kể nhiều cháu ở nhà rất hiền nhưng lên lớp lại nghịch ngợm… Qua camera, mình thấy được hết các hoạt động của các con, sẽ thông cảm cho các cô hơn.”Đánh giá về việc làm của MobiFone, bà Nguyễn Thị Nhung, Hiệu trưởng Trường Mầm non 28/7, cho rằng, với hệ thống camera giám sát, người làm công tác quản lý sẽ dễ dàng quan sát được các hoạt động của trường từ nấu ăn, chỗ vui chơi, phát hiện các tình huống liên quan đến giáo dục hoặc an ninh để xử lý ngay.Trong khi đó, bà Hà Thị Mỹ Hạnh, Hiệu trưởng Trường Mầm non Nắng Mai thì bảo, khi chưa có camera, muốn xem qua lớp học, cô thường xuống tận lớp và trong một khoảng thời gian, chỉ có thể quan sát được một lớp học. Khi có camera, cùng một lúc, quản lý nhà trường có thể quan sát được nhiều lớp, kể cả khi đi ra ngoài, kịp thời phát hiện những tình huống để cùng với các cô xử lý.Bình Dương hiện có 26 khu công nghiệp đi vào hoạt động, với 960.000 lao động, trong đó 80% là lao động trẻ ngoại tỉnh, kéo theo nhu cầu rất lớn về các nhà trẻ, trường mầm non. Với dự án này của MobiFone, sẽ có thêm khoảng 6.000 trẻ được học trong các trường đạt chuẩn, giúp cho hàng vạn công nhân thêm yên tâm gửi gắm con em mình tại các nhà trẻ, tích cực lao động.Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Tổng Giám đốc MobiFone cho hay, chương trình Mầm non Kết Nối Xanh là sự chia sẻ tiếp nối của MobiFone với những khó khăn của người công nhân trong cuộc sống đời thường.“Chương trình cũng khẳng định sự cam kết, hợp tác chặt chẽ của MobiFone với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trong việc triển khai các nội dung hợp tác của chương trình phúc lợi cho đoàn viên công đoàn và người lao động, ký kết giữa MobiFone với Tổng Liên đoàn Việt Nam tháng Chín vừa qua,” ông Hùng nói./.