Các đại biểu tham dự Hội nghị chụp ảnh lưu niệm chung. (Ảnh: Phạm Kiên/Vietnam+)

Phó Chủ tịch Quốc hội Lào Sengnuan Xayalath phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: Phạm Kiên/Vietnam+)



Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Quốc hội Nguyễn Văn Giàu phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: Phạm Kiên/Vietnam+)

Ông Eksavang Vongvichit, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Quốc hội Lào, phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: Phạm Kiên/Vietnam+)



Ngày 2/8 tại thủ đô Vientiane đã diễn ra lễ khai mạc Hội nghị lần thứ 6 Ủy ban Đối ngoại Quốc hội Campuchia-Lào-Việt Nam với chủ đề “Tăng cường giám sát của Quốc hội đối với các sáng kiến hợp tác trong Khu vực Tam giác phát triển Campuchia-Lào-Việt Nam (CLV).”Tham dự buổi lễ có ông Sengnuan Xayalath, Phó Chủ tịch Quốc hội Lào; ông Eksavang Vongvichit, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Quốc hội Lào; ông Chheang Vun, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại, Hợp tác quốc tế, Truyền thông và Thông tin Quốc hội Vương quốc Campuchia. Đoàn Việt Nam do ông Nguyễn Văn Giàu, Ủy viên Ủy ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Quốc hội làm Trưởng đoàn.Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch Quốc hội Lào, ông Sengnuan Xayalath nhấn mạnh hội nghị lần này là hết sức cần thiết và rất quan trọng để quốc hội ba nước thực hiện vai trò và trách nhiệm của mình trong công tác giám sát việc thực thi Sáng kiến Hợp tác trong Khu vực Tam giác phát triển CLV, làm cho khu vực này trở thành khu vực hòa bình, hữu nghị và hợp tác vì sự phát triển, từng bước hòa nhập với khu vực.Để hiện thực hóa các hiệp ước và sáng kiến về phát triển mà chính phủ ba nước đã cùng ký, các đại biểu tham dự hội nghị, đặc biệt là các đại biểu đến từ khu vực tam giác phát triển của mỗi nước, cần nghiên cứu và góp ý kiến cho từng vấn đề một cách cởi mở và thẳng thắn để tìm ra phương hướng và giải pháp thích hợp để đề xuất với ba chính phủ; chú trọng tuyên truyền, phổ biến các chính sách đầu tư vào khu vực tam giác phát triển thông qua cơ chế nghị viện và cơ quan nghị viện khu vực và thế giới cho nhà đầu tư nước ngoài thấy được tầm quan trọng và quan tâm nhiều hơn tới việc đầu tư vào khu vực trên.Trong phát biểu của mình, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại, Hợp tác quốc tế, Truyền thông và Thông tin Quốc hội Vương quốc Campuchia, ông Chheang Vun, nhấn mạnh Quốc hội ba nước là những cơ quan không thể thiếu trong việc thúc đẩy các cơ quan hành pháp của mỗi nước thực hiện hiệu quả các chính sách nhằm đáp ứng nhu cầu cụ thể của người dân sinh sống tại Khu vực Tam giác phát triển, góp phần xóa đói giảm nghèo, thúc đẩy phát triển văn hóa-xã hội, bảo vệ an ninh trật tự tại khu vực ngã ba biên giới của ba nước nói riêng và khu vực nói chung trên cơ sở tận dụng triệt để các tiềm năng, cơ hội của mỗi nước; bày tỏ tin tưởng rằng tiếng nói chung của các cơ quan lập pháp ba nước xuất phát từ việc củng cố vai trò giám sát của quốc hội đối với Khu vực Tam giác phát triển sẽ tiếp tục thúc đẩy các kế hoạch chung, các hiệp định, thỏa thuận... cho thấy sự hợp tác tốt giữa chính phủ với chính phủ, giữa quốc hội với quốc hội, nhất là giữa quốc hội ba nước trong việc thực hiện mục tiêu thu hút các nhà đầu tư, thương mại, các đối tác phát triển trong nước và quốc tế; góp phần vì mục tiêu chung tiến tới xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống của người dân khu vực biên giới ba nước.Phát biểu tại phiên khai mạc hội nghị, trưởng đoàn Việt Nam, Ủy viên Ủy ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Quốc hội Nguyễn Văn Giàu đã đánh giá cao những kết quả mà ba nước đã đạt được trong hơn một thập kỷ qua tại Khu vực Tam giác phát triển CLV; khẳng định những thành tựu đó đã chứng tỏ tình đoàn kết hữu nghị hợp tác, phát triển vì lợi ích chung của ba quốc gia và khu vực ASEAN, hứa hẹn những thành công mới trong thời gian tới.Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Quốc hội Nguyễn Văn Giàu cho biết trong thời gian qua, ý thức được vai trò và trách nhiệm của mình, ba Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Việt Nam, Lào, Campuchia đã cùng nhau hợp tác để phát huy vai trò của cơ quan lập pháp ba nước trong việc góp phần cùng với ba chính phủ thúc đẩy sự phát triển và hợp tác, tạo dựng cuộc sống ấm no, xây dựng đường biên giới hòa bình, ổn định, đoàn kết và phát triển cho nhân dân ba nước trong khu vực tam giác phát triển. Đến thời điểm này, ba bên hài lòng ghi nhận những nỗ lực của lãnh đạo Chính phủ Vương quốc Campuchia, Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào và Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã tổ chức chín Hội nghị Cấp cao Khu vực Tam giác phát triển CLV để cùng nhau khẳng định cam kết hợp tác chặt chẽ nhằm thúc đẩy quan hệ và hợp tác trong Khu vực Tam giác phát triển trên cơ sở quan hệ hữu nghị truyền thống, hiểu biết lẫn nhau, tin cậy và hợp tác toàn diện...Kinh tế khu vực đã có chuyển biến đáng kể, một số địa phương có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao hơn bình quân ở mỗi nước. Hệ thống cơ sở hạ tầng bước đầu được hình thành và phát triển, nhất là trong lĩnh vực giao thông, cấp điện. Các tuyến trục giao thông quan trọng trong khu vực đã được nâng cấp, mở rộng. Tuy nhiên, ba nước cũng thẳng thắn thừa nhận rằng những kết quả đạt được trong khu vực còn rất khiêm tốn, chưa tạo được sức đột phá để phát triển kinh tế-xã hội của các địa phương trong khu vực.Các công trình hợp tác về phát triển kết cấu hạ tầng còn chậm so với kế hoạch và quy hoạch đề ra. Nguồn lực thực hiện các dự án từ mỗi nước còn rất hạn hẹp, trong khi việc kêu gọi nguồn hỗ trợ từ bên ngoài chưa được nhiều; hợp tác thương mại và đầu tư còn nhiều bất cập như chính sách thuế, thủ tục đầu tư chưa nhất quán.Chính vì vậy, Quốc hội Việt Nam mong muốn chính phủ ba nước sớm hoàn thành việc ký kết “Kế hoạch hành động kết nối ba nền kinh tế đến năm 2030,” bởi kế hoạch này sẽ giúp ba nước tập trung nguồn lực phát triển một số lĩnh vực như giao thông, nguồn nhân lực, năng lượng, thương mại, viễn thông một cách khoa học, đồng bộ, đem lại hiệu quả thiết thực, đặc biệt là cho Khu vực Tam giác phát triển. Quốc hội Việt Nam cũng mong muốn Quốc hội Campuchia và Lào thúc đẩy các cơ quan liên quan sớm hoàn thành đàm phán cũng như các thủ tục cần thiết và triển khai các văn kiện đã thống nhất tại Hội nghị Cấp cao Khu vực Tam giác phát triển CLV lần thứ 9...Trong hai ngày diễn ra hội nghị, các đại biểu quốc hội ba nước dự kiến sẽ nghe các báo cáo về tiến độ thực hiện các chương trình và dự án trong Khu vực Tam giác phát triển từ các cơ quan của ba chính phủ; thảo luận, trao đổi thông tin và góp ý kiến về các bài học kinh nghiệm trong việc thực hiện chức năng, quyền và nhiệm vụ của cơ quan tư pháp, việc giám sát và thúc đẩy thực hiện các hiệp ước hợp tác giữa chính phủ ba nước... và ra Tuyên bố chung của Hội nghị lần thứ 6 Ủy ban Đối ngoại ba nước Campuchia, Lào và Việt Nam./.