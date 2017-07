Chiều 12/7, tại Hà Nội, Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã tiếp Thứ trưởng Bộ Nội vụ Cộng hòa Liên bang Myanmar Aung Soe sang thăm và dự Đối thoại an ninh cấp Thứ trưởng Việt Nam-Myanmar.Phát biểu tại buổi tiếp, Bộ trưởng Tô Lâm khẳng định Việt Nam và Myanmar có mối quan hệ truyền thống hữu nghị tốt đẹp, được Chủ tịch Hồ Chí Minh và các nhà lãnh đạo tiền bối của Myanmar thiết lập từ những năm 50 của thế kỷ trước.Từ sau khi hai nước trở thành thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), quan hệ hợp tác giữa hai nước có nhiều động lực mới với những bước phát triển tốt đẹp và mạnh mẽ trên tất cả các lĩnh vực, vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì mục tiêu xây dựng Cộng đồng ASEAN hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển ở khu vực và trên thế giới.Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh hiện nay tình hình tội phạm xuyên quốc gia ở khu vực đang diễn biến hết sức phức tạp, khó lường, nhất là tội phạm khủng bố, tội phạm ma túy, mua bán người, buôn bán vũ khí, tội phạm sử dụng công nghệ cao...Trước tình hình trên, các cơ quan hữu quan hai nước cần tăng cường hợp tác chặt chẽ, hỗ trợ lẫn nhau trong công cuộc đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm, hợp tác chia sẻ thông tin, trao đổi kinh nghiệm công tác thông qua các cơ chế song phương và đa phương đã được thiết lập.Cơ chế Đối thoại an ninh cấp Thứ trưởng thường niên giữa hai Bộ sẽ tạo cơ sở cho việc thúc đẩy hợp tác đi vào thực chất, chuyên sâu trong các lĩnh vực an ninh, cảnh sát, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ... Bộ trưởng Tô Lâm tin tưởng thời gian tới hai bên tiếp tục duy trì và thực hiện cơ chế Đối thoại ngày một hiệu quả hơn vì mục tiêu giữ gìn an ninh, trật tự, an toàn xã hội của mỗi nước.Thứ trưởng Bộ Nội vụ Myanmar Aung Soe cảm ơn Bộ trưởng Tô Lâm đã dành thời gian tiếp Đoàn; bày tỏ vui mừng khi quan hệ giữa Việt Nam và Myanmar đang ngày càng phát triển trên nhiều lĩnh vực; trong đó có sự hợp tác chặt chẽ giữa Bộ Nội vụ Myanmar và Bộ Công an Việt Nam trong phòng, chống các loại tội phạm.Thứ trưởng Bộ Nội vụ Myanmar mong muốn thời gian tới, mối quan hệ hợp tác giữa hai bên tiếp tục phát triển, đạt nhiều kết quả thiết thực trên các lĩnh vực hợp tác; góp phần giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, đảm bảo an ninh quốc gia hai nước cũng như trong khu vực và quốc tế.Từ ngày 10-13/7, tại Hà Nội, Bộ Công an Việt Nam tổ chức Đối thoại An ninh cấp Thứ trưởng lần thứ 5 giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Nội vụ Cộng hòa Liên bang Myanmar nhằm triển khai Hiệp định hợp tác phòng, chống tội phạm giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Myanmar ký ngày 9/8/2004; thực hiện Thỏa thuận giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Nội vụ Myanmar về thiết lập cơ chế Đối thoại.Đoàn đại biểu Bộ Công an Việt Nam do Thượng tướng Bùi Văn Nam, Thứ trưởng làm Trưởng đoàn; Đoàn đại biểu Bộ Nội vụ Cộng hòa Liên bang Myanmar do Thiếu tướng Aung Soe, Thứ trưởng làm Trưởng đoàn.Tại Đối thoại, hai bên cùng nhau đánh giá công tác triển khai các kết quả đạt được tại Đối thoại An ninh cấp Thứ trưởng lần thứ 4 trong các lĩnh vực An ninh, Cảnh sát, hợp tác Interpol và xây dựng khuôn khổ pháp lý; đồng thời chỉ ra một số khó khăn, hạn chế trong phối hợp trao đổi thông tin, quan điểm về phòng, chống các loại tội phạm liên quan đến hai nước. Hai bên đã trao đổi, chia sẻ, đánh giá về những biến động trong tình hình thế giới, khu vực cũng như sự nổi lên của các mối đe dọa an ninh phi truyền thống tác động đến an ninh quốc gia mỗi nước.Hai bên đã nhất trí phương hướng hợp tác trong thời gian tới thông qua trao đổi đoàn các cấp, tăng cường hơn nữa trao đổi thông tin về những vấn đề liên quan đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội, hợp tác có hiệu quả trong đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm như tội phạm ma túy, tội phạm khủng bố, tội phạm mua bán người, tội phạm xuyên quốc gia và các loại tội phạm hình sự khác. Hai bên tiếp tục đẩy nhanh tiến trình đàm phán tiến tới ký kết các hiệp định, thỏa thuận, văn bản pháp lý trong thời gian tới.Hội nghị hoan nghênh đề nghị của Bộ Nội vụ Myanmar về chủ trì đăng cai tổ chức Hội nghị Đối thoại An ninh cấp Thứ trưởng lần thứ 6 tại Myanmar vào năm 2018./.