Quang cảnh lễ ký. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)

Chiều 9/2, tại Hà Nội, Đoàn đại biểu Thông Tấn xã Việt Nam (TTXVN) do Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Nguyễn Đức Lợi làm Trưởng đoàn đã hội đàm với Đoàn cấp cao Hãng thông tấn Hàn Quốc Yonhap do Chủ tịch, Giám đốc Điều hành Park No-hwang dẫn đầu.Phát biểu tại hội đàm, Tổng Giám đốc TTXVN Nguyễn Đức Lợi chào mừng Chủ tịch, Giám đốc Điều hành Park No-hwang và Đoàn đại biểu cấp cao Hãng thông tấn Hàn Quốc Yonhap sang thăm và làm việc tại Việt Nam trong những ngày đầu năm Đinh Dậu; hy vọng chuyến thăm "xông đất" TTXVN của đoàn Yonhap sẽ thành công tốt đẹp, góp phần tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác giữa hai hãng thông tấn.Tổng Giám đốc Nguyễn Đức Lợi khẳng định thời gian qua, TTXVN và Yonhap đã thực hiện tốt các thỏa thuận và biên bản hợp tác nghiệp vụ trao đổi thông tin, trao đổi đoàn, hỗ trợ phóng viên thường trú của nhau và ủng hộ nhau tại các diễn đàn hợp tác báo chí đa phương.Tổng Giám đốc TTXVN cho rằng thông tin của Yonhap là một nguồn thông tin quan trọng về tình hình Hàn Quốc và Bán đảo Triều Tiên.Chúc mừng Yonhap đã được bầu là Phó Chủ tịch Tổ chức các Hãng thông tấn châu Á-Thái Bình Dương (OANA) tại Đại hội đồng OANA lần thứ 16 tổ chức tại Azerbaijan tháng 11/2016, Tổng Giám đốc Nguyễn Đức Lợi khẳng định sự ủng hộ của TTXVN đối với việc Yonhap giữ trọng trách quan trọng hơn trong Tổ chức OANA trong thời gian tới, bày tỏ mong muốn Yonhap tiếp tục dành cho TTXVN sự ủng hộ có hiệu quả tại diễn đàn này.Tổng Giám đốc Nguyễn Đức Lợi và Chủ tịch Park No-hwang nhất trí tăng cường trao đổi thông tin đa phương tiện, phù hợp với xu thế phát triển của báo chí trong kỷ nguyên số; nâng cao hơn nữa chất lượng ảnh trao đổi; hỗ trợ nâng cao trình độ tiếng Việt và tiếng Hàn Quốc cho phóng viên, biên tập viên của nhau.Chủ tịch Yonhap Park No-hwang cho rằng hiện nay, quan hệ hợp tác giữa hai nước Hàn Quốc và Việt Nam ngày càng phát triển. Yonhap mong muốn tiếp tục đẩy mạnh quan hệ hợp tác với TTXVN, góp phần tăng cường quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược giữa hai nước Hàn Quốc-Việt Nam.Chủ tịch Park No-hwang đề nghị TTXVN ủng hộ dự án Mạng lưới Dịch vụ Thông tin PyeongChang (PNN) do Yonhap xây dựng phục vụ Olympic mùa đông PyeongChang 2018 do Hàn Quốc đăng cai tổ chức và Yonhap là nhà tài trợ thông tin.Kết thúc hội đàm, Tổng Giám đốc TTXVN Nguyễn Đức Lợi và Chủ tịch, Giám đốc Điều hành Park No-hwang đã ký mới Thỏa thuận hợp tác nghiệp vụ giữa hai hãng và Thỏa thuận Thành viên Mạng lưới Dịch vụ Thông tin PyeongChang.TTXVN và Yonhap thiết lập quan hệ hợp tác năm 1994, hai năm sau khi Việt Nam và Hàn Quốc thiết lập quan hệ ngoại giao. TTXVN mở cơ quan thường trú tại Seoul năm 1994 và Yonhap cử phóng viên thường trú tại Hà Nội năm 2000. TTXVN và Yonhap đều là thành viên Ban Chấp hành Tổ chức các hãng thông tấn khu vực châu Á-Thái Bình Dương (OANA)./.