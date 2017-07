Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình hội đàm với Phó Thủ tướng Malaysia Ahmad Zahid Hamidi. (Ảnh: Hoàng Nhương/TTXVN)

Nhận lời mời của Phó Thủ tướng Malaysia Ahmad Zahid Hamidi, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hoà Bình đã thăm chính thức Malaysia từ ngày 11-13/7.Tháp tùng Phó Thủ tướng Thường trực có Tổng Thanh tra Chính phủ Phan Văn Sáu, Phó Chánh án Toà án Nhân dân Tối cao, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Thứ trưởng các Bộ Ngoại giao, Công an, Tư pháp, Nội vụ, Công Thương, Giao thông Vận tải.Trong ngày 12/7, Phó Thủ tướng Trương Hoà Bình đã có cuộc gặp và dự chiêu đãi của Chủ tịch Thượng viện Sanasee Vigneswaran, hội đàm với Phó Thủ tướng Ahmad Zahid Hamidi; gặp Tổng thư ký đảng cầm quyền UMNO Tengku Adnan Tengku Mansor, tiếp Chánh án Toà liên bang Raus bin Sharif, Tổng Chưởng lý Mohamed Apandi bin Ali, Bộ trưởng phụ trách Hội đồng An ninh Quốc gia Shahidan Bin Kassim.Sáng 13/7, Phó Thủ tướng Trương Hoà Bình sẽ chào xã giao Thủ tướng Najib Razak và tiếp một số đại diện doanh nghiệp hàng đầu Malaysia.Tại các cuộc gặp và hội đàm, Phó Thủ tướng Trương Hoà Bình đánh giá cao những bước phát triển tốt đẹp trong quan hệ hợp tác hai nước; việc thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược vào tháng 8/2015 đã mở ra một chương hợp tác mới, đưa quan hệ hai nước phát triển tin cậy, gắn bó, các lĩnh vực hợp tác như chính trị, kinh tế, thương mại-đầu tư, an ninh-quốc phòng, hợp tác biển, lao động và giao lưu nhân dân phát triển cả về chiều rộng và chiều sâu.Phó Thủ tướng Hamidi và các lãnh đạo Malaysia hoan nghênh chuyến thăm của Phó Thủ tướng Trương Hoà Bình, nhấn mạnh ý nghĩa chuyến thăm chính thức đầu tiên cấp Phó Thủ tướng giữa hai nước trong hơn 10 năm qua và trong bối cảnh hai nước đang chuẩn bị các hoạt động kỷ niệm 45 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao trong năm 2018.Hai bên chia sẻ Việt Nam-Malaysia có các điều kiện và cùng chung lợi ích để đẩy mạnh hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược giữa hai nước; nhất trí tăng cường trao đổi đoàn cấp cao và các cấp trên tất cả các kênh đảng, chính phủ, nhà nước, quốc hội và giao lưu nhân dân.Trao đổi tình hình hai đảng, hai bên nhất trí tăng cường trao đổi đoàn đảng, nhất là các đảng viên trẻ. Tổng thư ký đảng UMNO cho biết sẽ sớm thăm Việt Nam và gia tăng hợp tác đào tạo theo kênh đảng.Hai bên nhất trí tiếp tục đẩy mạnh hợp tác trên các lĩnh vực quốc phòng, an ninh, tư pháp, trong đó có việc sớm tổ chức kỳ họp đầu tiên của Ủy ban cấp cao về hợp tác quốc phòng cấp Bộ trưởng; tăng cường hợp tác thực tế giữa các binh chủng và lập mới Nhóm làm việc chung về hợp tác hải quân; mở rộng hợp tác phòng chống tội phạm, đặc biệt là tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia, công nghệ cao và buôn bán ngườ.Hai bên cũng nhất trí đàm phán và ký kết Bản ghi nhớ về hợp tác pháp luật, Thoả thuận phòng chống buôn bán người, Hiệp định dẫn độ, Hiệp định chuyển giao người bị kết án phạt tù và Hiệp định tương trợ tư pháp để tạo khuôn khổ pháp lý trong đấu tranh phòng chống các loại tội phạm.

Phía Malaysia đáp ứng tích cực các đề nghị của Việt Nam nhằm thắt chặt hơn nữa quan hệ hai nước như hợp tác nâng cao hiệu quả hợp tác dầu khí, sớm đàm phán thoả thuận về hợp tác nghề cá, Hiệp định Dịch vụ Hàng không.Malaysia cũng nhất trí cần tạo điều kiện cho các doanh nghiệp đầu tư vào thị trường của nhau, đặc biệt trên lĩnh vực thương mại gạo, chế biến thực phẩm Hồi giáo, xuất khẩu các mặt hàng nông thuỷ sản, công nghiệp chế biến phục vụ phát triển nông thôn, công nghiệp phụ trợ và xem xét tăng số lượng lao động Việt Nam cũng như tích cực hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho công dân Việt Nam sinh sống và làm việc tại Malaysia.Phó Thủ tướng Thường trực đánh giá cao các cơ quan chức năng của Malaysia thời gian qua đã giải quyết vấn đề ngư dân tàu thuyền trên tinh thần nhân đạo và đề nghị phía Malaysia xem xét giảm án tử hình cho một số phạm nhân người Việt tại Malaysia.Lãnh đạo bạn khẳng định bảo đảm quyền lợi và xét xử công bằng đối với công dân Đoàn Thị Hương trong vụ án liên quan đến cái chết của công dân Triều Tiên.Trao đổi về hợp tác Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và Biển Đông, hai bên cam kết tiếp tục gia tăng hợp tác chặt chẽ trong việc xây dựng và phát triển Cộng đồng ASEAN, củng cố đoàn kết, thống nhất và duy trì vai trò trung tâm của ASEAN tại khu vực; đồng thời khẳng định tầm quan trọng của hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn và tự do hàng hải, hàng không tại Biển Đông; nhấn mạnh giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên hợp quốc về luật biển năm 1982 (UNCLOS), tôn trọng tiến trình ngoại giao và pháp lý; không sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực; thực hiện đầy đủ Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC), thúc đẩy khung của Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) và sớm đạt được COC.Phía Malaysia dành cho Phó Thủ tướng và đoàn sự đón tiếp trọng thị, chu đáo; đồng thời nhấn mạnh kết quả của chuyến thăm sẽ góp phần thúc đẩy và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược giữa hai bên./.