Ảnh minh họa. (Nguồn: Bảo Việt)

Tập đoàn Bảo Việt vừa công bố báo cáo kết quả kinh doanh quý 1 với tổng doanh thu hợp nhất đạt 7.071 tỷ đồng, tăng trưởng 27,5% so với cùng kỳ năm ngoái.Theo thông tin vừa được Bảo Việt cho biết chiều 28/4, doanh thu từ lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ vẫn góp lớn nhất vào tổng số thu với 4.684 tỷ đồng, tăng trưởng 32,4% so với cùng kỳ năm ngoái.Có tốc độ tăng trưởng không lớn như trên nhưng doanh thu từ lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ của Bảo Việt trong quý 1 cũng đạt 2.125 tỷ đồng. Mức doanh thu này so với cùng kỳ năm ngoái đã tăng 18,4%.Với những lĩnh vực khác, đại diện Bảo Việt cho hay, chứng khoán Bảo Việt (BVSC) tăng trưởng ổn định trong quý 1 với tổng doanh thu đạt 86 tỷ đồng, tăng 33,5% so với cùng kỳ. Ngoài ra, doanh thu từ hoạt động quản lý quỹ đạt 24 tỷ đồng, hoàn thành 24% kế hoạch năm.Chưa nói rõ về mức lợi nhuận tuy nhiên báo cáo của Bảo Việt cho hay “lợi nhuận sau thuế hoàn thành 32% kế hoạch năm.”Theo thống kê, tổng tài sản hợp nhất tại ngày 31/3 của Bảo Việt đạt 75.095 tỷ đồng./.