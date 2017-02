Bìa tạp chí gây tranh cãi. (Nguồn: Reuters)

Tổng biên tập Klaus Brinkbaeumer của tạp chí Der Spiegel (Tấm gương), tạp chí uy tín hàng đầu tại Đức và châu Âu, khẳng định hình bìa gây tranh cãi về Tổng thống Mỹ Donald Trump là một sự cảnh báo đối với những nguy cơ đe dọa nền dân chủ.Trong số ra ngày 4/2, tạp chí Der Spiegel đã sử dụng hình bìa là một bức tranh mô tả Tổng thống Mỹ Trump một tay cầm đầu tượng Nữ thần tự do đã bị cắt rời, tay còn lại cầm dao với những vết máu loang lổ và dòng chữ "America First" (Nước Mỹ trước tiên).Hình bìa này đã gây ra những cuộc tranh luận dữ dội tại nước Đức cũng như tại Mỹ và các nước khác.Ông Brinkbaeumer nói "Der Spiegel không muốn khiêu khích bất kỳ ai. Chúng tôi muốn nói về nền dân chủ, tự do, tự do báo chí, tự do công lý - những điều sắp bị 'tuyệt chủng'. Chúng tôi bảo vệ công lý. Đây là thời điểm quan trọng? Đúng như vậy."Hình ảnh trang bìa của tạp chí Der Spiegel xuất hiện trong bối cảnh quan hệ giữa Mỹ và Đức, vốn rất bền chặt dưới thời Tổng thống Barack Obama, bị xuống cấp nhanh chóng kể từ khi ông Trump nhậm chức.Chính quyền mới của Mỹ liên tục công kích các chính sách của Đức. Ông Trump từng nhận xét việc tiếp nhận người tị nạn của Thủ tướng Merkel là "sai lầm thảm họa" trong khi Giám đốc Hội đồng Thương mại Mỹ Peter Navarro cáo buộc Đức can thiệp và định giá đồng Euro thấp hơn giá trị thực nhằm giành lợi thế trong quan hệ thương mại với Mỹ./.