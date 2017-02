Trang bìa số ra tháng 3-4 của tạp chí Playboy. (Nguồn: Twitter)

Sau một năm ngừng đăng ảnh khỏa thân, Playboy đang trở lại "gốc rễ" của mình.Với việc phát hành phiên bản digital của số ra tháng 3-4 vào thứ Hai vừa qua, tạp chí có tuổi đời 63 năm này đã quay trở lại với việc phát hành những bức ảnh phụ nữ khỏa thân.Ảnh bìa của số ra mới nhất có sự góp mặt của người mẫu Elizabeth Elam. Dòng tít lớn “Naked is normal” (Tạm dịch: Khỏa thân là điều bình thường) được in to và rõ trên bìa tạp chí.Cooper Hefner, giám đốc sáng tạo của Playboy và là con trai của nhà sáng lập Hugh Hefner của tạp chí, cho biết trong một tuyên bố rằng việc loại bỏ ảnh khỏa thân là “một sai lầm." Khỏa thân từ lâu đã là một điểm cốt lõi trong bản sắc của thương hiệu Playboy."Tôi sẽ là người đầu tiên thừa nhận rằng cách thức tạp chí thể hiện sự khỏa thân đã lỗi thời, nhưng việc loại bỏ nó hoàn toàn là một sai lầm,” anh nhận xét."Khỏa thân chưa bao giờ là vấn đề vì khỏa thân không phải là một vấn đề. Giờ đây chúng tôi đang lấy lại bản sắc và khẳng định lại mình.”Quyết định dừng in ấn các bức ảnh khỏa thân đã được CEO Scott Flanders, người đã rời khỏi công ty vào tháng 5 năm ngoái, đưa ra vào cuối năm 2015.Lý do là những nội dung như vậy có vẻ “lỗi thời” trong kỷ nguyên của nội dung khiêu dâm dễ kiếm trên mạng. Trang web Playboy cũng đã loại bỏ ảnh khỏa thân vào tháng 8/2014, dẫn tới sự gia tăng đáng kể về lưu lượng người truy cập.Ngoài một số bức ảnh khỏa thân khổ lớn, số ra tháng 3-4 của Playboy còn bao gồm phỏng vấn với hai diễn viên Scarlett Johansson và Adam Scott, và một bài viết về nhà bình luận Van Jones của CNN./.