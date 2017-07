Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Ngày 18/7, tại Hà Nội, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và Bộ Tư lệnh Hải Quân đã tổ chức Lễ ký Biên bản bàn giao, tiếp nhận hệ thống năng lượng sạch và chiếu sáng trên quần đảo Trường Sa, nhà giàn DK1 và ký kết Thỏa thuận hợp tác giữa EVN và Bộ Tư lệnh Hải quân về việc cung cấp điện cho quần đảo Trường Sa và nhà giàn DK1.Phát biểu tại Lễ ký, Ông Dương Quang Thành, Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam khẳng định Tập đoàn Điện lực Việt Nam ngoài nhiệm vụ chịu trách nhiệm chính trong việc đảm bảo cung ứng điện cho phát triển kinh tế xã hội của đất nước còn thực hiện nhiệm vụ chính trị quan trọng là đưa điện đến các vùng sâu, vùng xa, các vùng nông thôn, miền núi, hải đảo góp phần phát triển kinh tế xã hội và giữ vững an ninh, quốc phòng, chủ quyền quốc gia.Trong những năm qua EVN đã tiếp nhận, quản lý vận hành và đầu tư hàng nghìn tỷ đồng để đảm bảo cung cấp điện tại 9/12 huyện đảo của cả nước, đó là các huyện đảo Vân Đồn, Cô Tô (Quảng Ninh), Cát Hải, Bạch Long Vỹ (Hải Phòng),Lý Sơn (Quảng Ngãi), Phú Quý (Bình Thuận), Côn Đảo (Bà Rịa-Vũng Tàu), Phú Quốc, Kiên Hải (Kiên Giang).“Hôm nay, Tập đoàn rất vinh dự được tiếp nhận hệ thống điện trên huyện đảo Trường Sa là huyện đảo thứ 10 và Chính phủ cũng sẽ giao cho EVN tiếp nhận lưới điện trên huyện đảo Cồn Cỏ (tỉnh Quảng Trị). Như vậy, trong năm 2017 EVN tiếp nhận, quản lý vận hành, đảm bảo cung cấp điện trên 11/12 huyện đảo của cả nước, góp phần đắc lực trong công cuộc xây dựng và bảo vệ chủ quyền biển đảo Tổ quốc, phát triển kinh tế biển đảo” - ông Thành nói.Do đặc điểm vị trí địa lý cách xa đất liền và bao gồm nhiều đảo, điểm đảo, trải dài trên vùng biển rộng lớn, việc cấp điện cho quần đảo Trường Sa và Nhà giàn DK1 sẽ khó khăn hơn rất nhiều so với việc cấp điện ở các đảo khác.Thực hiện chủ trương đường lối của Đảng và Nhà nước, theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tư lệnh Hải quân bàn giao hệ thống năng lượng sạch và chiếu sáng trên các đảo thuộc quần đảo Trường Sa và nhà giàn DK1 cho EVN tiếp nhận quản lý vận hành để đảm bảo đáp ứng nhu cầu điện năng, nâng cao chất lượng cuộc sống phục vụ cho các cán bộ chiến sỹ và nhân dân trên các điểm đảo và nhà giàn DK1, nâng cao hiệu quả năng lực phòng thủ để bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.Chuẩn đô đốc Phạm Hoài Nam - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân chủng Hải quân bày tỏ:“Thay mặt quân và dân trên huyện đảo Trường Sa và nhà giàn DK1, tôi chân thành cảm ơn sự quan tâm của Đảng, nhà nước đối với quần đảo Trường Sa và nhà giàn DK1. Đồng thời cảm ơn EVN trong thời gian rất ngắn đã chủ động đề xuất được tiếp nhận hệ thống năng lượng sạch và chiếu sáng trên quần đảo Trường Sa và nhà giàn DK1, thực hiện theo sự chỉ đạo của Chính phủ.”Cũng tại buổi lễ, Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Bộ Tư lệnh Hải quân đã tổ chức ký kết Thỏa thuận hợp tác về việc cung cấp điện cho quần đảo Trường Sa và nhà giàn DK1 với mục tiêu phối hợp thực hiện cung cấp điện đầy đủ, liên tục, ổn định 24/24h phục vụ đời sống sinh hoạt và làm việc của cán bộ chiến sỹ, nhân dân trên các đảo, điểm đảo thuộc quần đảo Trường Sa và Nhà giàn DK1, góp phần đảm bảo giữ vững an ninh quốc phòng, bảo vệ chủ quyền và quyền chủ quyền biển đảo, phát triển kinh tế biển đảo./.