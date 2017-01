Khai trường mỏ than Khánh Hòa, tỉnh Thái Nguyên. (Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN)

Để đảm bảo sản xuất cho các đơn vị, Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem) kiến nghị Bộ Tài chính sớm chủ trì hiệp thương giá bán than cho các đơn vị của Tập đoàn bởi giá than hiện nay Tập đoàn Than-Khoáng Việt Nam sản bán cho các đơn vị thuộc Tập đoàn tăng mạnh.Tổng Giám đốc Vinachem Nguyễn Gia Tường cho biết thực hiện thông báo số 390/TB-VPCP ngày 6/12/2016 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp về các dự án sản xuất phân đạm từ than và dự án sản xuất DAP của Vinachem, Bộ Tài chính đã có văn bản số i8099/BTC-QLG ngày 20/12/2016 về việc hiệp thương giá đối với than bán cho các nhà máy đạm thuộc Vinachem. Vinachem đang hoàn thiện hồ sơ gửi Bộ Tài chính để thực hiện việc hiệp thương giá than theo đúng chỉ đạo.Tuy nhiên, ngày 23/12/2016, Tập đoàn Than-Khoáng sản Việt Nam ban hành quyết định 3005/QĐ/TKV ban hành giá bán than trong nước và quyết định 3006/QĐ/TKV ban hành giá bán các loại than tại vùng Quảng Ninh. Theo đó, giá bán than theo các quyết định này tăng rất mạnh.Cụ thể, giá bán than cám 4a1 là 2,055 triệu đồng/tấn, tăng 195.000 đồng/tấn (tăng 10,5%); giá bán than cám 5a1 là 1,7 triệu đồng/tấn, tăng 50.000 đồng/tấn (tăng 3%) so với trước. Giá này chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng, giao trên phương tiện tại các cảng, ga, kho của Tập đoàn Than-Khoáng sản Việt Nam ở Quảng Ninh, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Quảng Nam. Đây cũng là giá bán áp dụng cho các khách hàng trong nước, bao gồm cả khách hàng là cơ sở sản xuất ximăng, giấy, phân bón và than bán cho sản xuất điện.Theo Tổng Giám đốc Vinachem Nguyễn Gia Tường, đây là mức tăng khá cao. Hơn nữa, Tập đoàn Than-Khoáng sản Việt Nam đã điều chỉnh tiêu chuẩn than cám 4, cám 5 về độ tro bình quân tăng 1%, độ ẩm tăng 0,5% làm tăng định mức tiêu hao hai nguyên liệu chính khiến cho chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm tăng theo.Để đảm bảo sản xuất cho các đơn vị, Tập đoàn đề nghị Bộ Tài chính sớm chủ trì hiệp thương giá bán than. Trong lúc chờ hiệp thương, Vinachem cũng đề nghị Bộ Công Thương chỉ đạo Tập đoàn Than-Khoáng sản Việt Nam triển khai ký hợp đồng và đảm bảo cung ứng đủ than cho các nhà máy sản xuất phân bón thuộc Tập đoàn với giá tạm tính bằng giá than áp dụng thời điểm tháng 12/2016./.