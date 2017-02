(Ảnh minh họa: An Hiếu/TTXVN)

Ngày 9/2, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Cửa Việt cho biết đơn vị vừa cứu hộ thành công 6 thuyền viên trên tàu cá của ngư dân bị chìm tại cửa cảng biển Cửa Việt, thuộc huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị.Khoảng 4 giờ 30 ngày 9/2, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Cửa Việt nhận được thông tin về tàu cá mang số hiệu QT 96789 TS, công suất 460CV của ngư dân Bùi Đình Thuận, sinh năm 1975, trú tại Khu phố 5, thị trấn Cửa Việt, huyện Gio Linh (Quảng Trị) bị chìm khi vừa đi đánh cá trên biển về.Vị trí tàu chìm tại Cửa Lệch, cách cửa cảng Cửa Việt khoảng 500m về phía Bắc. Nguyên nhân là do tàu bị sụt ống nước máy khiến nước biển tràn vào khoang, dẫn đến chìm tàu. Khi bị chìm, trên tàu có 6 thuyền viên.Ngay lập tức, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Cửa Việt đã triển khai lực lượng phối hợp với Ban tự quản tàu thuyền của Khu phố 5, thị trấn Cửa Việt tiếp cận tàu cá bị nạn để triển khai công tác cứu hộ. Đến khoảng 5 giờ 30 phút cùng ngày, lực lượng Bộ đội Biên phòng đã đưa các ngư dân vào bờ an toàn.Thiếu tá Hồ Văn Hinh, Phó Đồn trưởng Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Cửa Việt cho biết do tàu bị nạn ở gần bờ nên quá trình cứu hộ diễn ra thuận lợi. Ngay sau khi cứu được các thuyền viên trên tàu cá, đơn vị đã tiến hành chăm sóc, kiểm tra sức khỏe cũng như động viên, an ủi tinh thần mọi người.Sau khi hoàn tất các thủ tục, hiện các thuyền viên đã về nhà.Đơn vị đang phối hợp với chính quyền địa phương bàn bạc phương án trục vớt tàu cá bị nạn./.