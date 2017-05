Tàu sân bay trực thăng Izumo. (Nguồn: Reuters)

Theo Kyodo, ngày 1/5, tàu chiến lớn nhất của Lực lượng phòng vệ trên biển Nhật Bản (MSDF) - tàu sân bay trực thăng Izumo - đã lần đầu tiên phối hợp với một tàu của hải quân Mỹ trên Thái Bình Dương thực hiện sứ mệnh bảo vệ theo đạo luật an ninh mới có hiệu lực từ năm 2016.Sứ mệnh trên, được thực hiện theo lệnh của Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Tomomi Inada, rõ ràng nhằm thể hiện sức mạnh của liên minh an ninh Nhật-Mỹ và răn đe Triều Tiên không được tiến hành thêm các vụ thử hạt nhân và tên lửa.Tàu Izumo đã rời căn cứ Yokosuka, Tây Nam thủ đô Tokyo từ sáng cùng ngày và nhập đoàn với tàu tiếp tế của hải quân Mỹ ở ngoài khơi bán đảo Boso, tỉnh Chiba, phía Đông thủ đô Tokyo.Dự kiến, tàu này sẽ di chuyển trong hai ngày để tới vùng biển ngoài khơi khu vực Shikoku ở phía Tây Nhật Bản.Tàu tiếp tế Mỹ được sự hộ tống của tàu Izumo, nhiều khả năng sẽ tiếp liệu cho các tàu khác của Mỹ hiện được triển khai ở vùng biển gần Nhật Bản nhằm đề phòng nguy cơ Triều Tiên phóng thử thêm tên lửa, cũng như tiếp liệu cho các tàu thuộc nhóm tàu sân bay Carl Vinson của Mỹ đang ở gần Bán đảo Triều Tiên.Theo luật an ninh mới của Nhật Bản, các thành viên Lực lượng phòng vệ Nhật Bản được phép bảo vệ các tàu và vũ khí của lực lượng Mỹ tham gia hoạt động có lợi cho việc bảo vệ Nhật Bản./.