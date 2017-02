Một tàu du lịch biển của Na Uy chở hơn 2.000 hành khách đã phải quay lại cảng Melbourne, Australia, sáng 12/2, hai ngày sau khi khởi hành, do gặp vấn đề về động cơ.Động cơ của tàu Star đã bị trục trặc sau khi rời cảng ngày 10/2. Các nỗ lực giải quyết vấn đề trục trặc đã không thành và Star phải nhờ nhiều tàu khác lai dắt về cảng.Điểm đến tiếp theo trên hành trình của tàu Star là Auckland, New Zealand.Trưởng tàu đã cho biết hành khách có thể phải nghỉ tại Melbourne khoảng 5 ngày để tàu được sửa chữa.Ban quản lý tàu cũng sẵn sàng cho hành khách ở lại trên boong và cung cấp đồ ăn miễn phí trong thời gian sửa chữa, đồng thời hoàn trả toàn bộ vé của chuyến đi này và giảm 50% giá vé cho chuyến đi biển tiếp theo cho những ai tiếp tục đăng ký đi trên tàu này.Tuy nhiên, vấp phải sự phản ứng của hành khách, chủ tàu Star đã phải trả tiền vé máy bay cho những người muốn đến New Zealand đúng kế hoạch.Mặc dù vậy, cũng có một số hành khách bày tỏ hài lòng với cách ứng phó của thủy thủ đoàn khi xảy ra sự cố./.