Tàu hỏa SP2 tuyến Lào Cai-Hà Nội bị trật bánh tại ga Yên Viên. (Ảnh: Câu lạc bộ yêu Đường sắt Việt Nam)

Vào khoảng 4 giờ 30 phút sáng nay (7/8), đoàn tàu chở khách chạy từ Lào Cai về Hà Nội (tàu SP2), đến ga Yên Viên, Hà Nội thì bị trật bánh. Rất may, vụ tai nạn không gây thiệt hại về người.Trao đổi với VietnamPlus, ông Phạm Nguyễn Chiến, Trưởng ban An ninh - An toàn Tổng công ty Đường sắt Việt Nam cho biết, toa tàu bị trật khỏi đường ray là toa số 13 và 14. Khi sự việc xảy ra, không có hành khách hay nhân viên trên tàu bị thương. Ngay sau đó, ngành đường sắt đã tổ chức chuyển tải khách lên các toa phía trên để tiếp tục hành trình.“Đến 6 giờ sáng nay, đoàn tàu đã về tới ga Hà Nội. Sự cố xảy ra chắc chắn sẽ ảnh hưởng tới chậm tàu một vài chuyến,” ông Chiến nói.Theo ông Chiến, Nngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, Tổng công ty Đường sắt đã khẩn trương chỉ đạo các đơn vị trong khu vực điều động nhân lực, phương tiện, thiết bị cứu hộ đến hiện trường để giải quyết khắc phục hậu quả vụ tai nạn. Dự kiến, Khoảng 11 giờ cùng ngày, ngành đường sắt sẽ cứu viện xong, đưa toa xe bị trật bánh lên đường ray.“Ngành đường sắt cũng đang phân tích, tìm nguyên nhân sự cố này. Tuy nhiên, bước đầu toàn bộ sự cố các yếu tố nghiêng về mặt chuyên môn,” ông Chiến nói.Đặc biệt, ông Chiến cho biết, vị trí tàu trật bánh, mác tàu, hành trình chạy tàu ngày hôm nay trùng với vị trí của vụ trật bánh lật nghiêng vào ngày 6/8 vừa qua.Trước đó, vào ngày 6/8, lúc 4 giờ 25 phút, tàu SP2 do đầu máy 636 kéo 17 xe, đang chạy chậm vào ga Yên Viên với tốc độ 15km/h, khi qua ghi N110+112 thì toa xe 31424 (nằm phía cuối đoàn tàu) bị trật bánh 4 trục và bị nghiêng 450 bên trái hướng tàu chạy (ảnh). Còn 2 toa xe 11712 -11764 giáp toa xe 31424 bị nghiêng nhẹ do lệch đầu đấm.Sự cố làm hư hỏng nhẹ 2 giá chuyển hướng toa xe khách và hỏng nhẹ đường tàu; làm chậm tàu SP2 58 phút. Đoàn tàu bị nạn có công suất khoảng 500 khách, tuy nhiên, do hành trình từ Lào Cai vào tối thứ bảy nên trên tàu chỉ có khoảng 120 khách. Tàu có 16 toa, toa bị sự cố nằm vị trí 14./.