Tàu vũ trụ không người lái X-37B. (Nguồn: U.S. Air Force )



Sau khi hoàn thành nhiệm vụ bí mật kéo dài gần hai năm, ngày 7/5, tàu vũ trụ không người lái X-37B của Không quân Mỹ đã hạ cánh an toàn xuống Trung tâm Vũ trụ Kennedy của Cơ quan Hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) tại bang Florida, Mỹ.Sứ mệnh của X-37B có tên gọi Orbital Test Vehicle mission 4 (OTV-4) bắt đầu từ tháng 5/2015, theo đó tiến hành nhiều thử nghiệm trên không gian. Đây là nhiệm vụ thứ tư và cũng là nhiệm vụ có thời gian lâu nhất (718 ngày) trên quỹ đạo mà X-37B đảm nhiệm.Chương trình thử nghiệm này được NASA triển khai vào năm 1999 nhưng sau đó được chuyển giao cho Bộ Quốc phòng Mỹ.Trong tuyên bố của mình, Giám đốc chương trình X-37B, Trung tá Ron Fehlen, cho biết việc X-37B trở về Trái Đất an toàn lần này đã đánh dấu thành công mới trong chương trình X-37B nói riêng và của quốc gia nói chung. Ông nhấn mạnh thành công lần này đã ghi thêm một kỷ lục mới về độ bền của thiết bị hoạt động trong quỹ đạo. Các dữ liệu mà tàu thu thập được là cơ sở quan trọng giúp cộng đồng khoa học nghiên cứu không gian.X-37B là tàu vũ trụ do hãng Boeing chế tạo. Về hình dạng, X-37B giống như các tàu con thoi khác của Mỹ, nhưng có kích thước nhỏ hơn rất nhiều. X-37B được một tên lửa đẩy phóng lên quỹ đạo và hạ cánh giống như một máy bay thông thường trên đường băng.Nhiệm vụ chính xác của X-37B đến nay chưa được tiết lộ. Nhiều ý kiến suy đoán rằng X-37B có thể được sử dụng như một vệ tinh do thám hoặc cung cấp vũ khí từ không gian.Không quân Mỹ chỉ xác nhận rằng phương tiện không người lái này có nhiệm vụ giảm thiểu rủi ro, thử nghiệm và phát triển các công nghệ có thể tái sử dụng các phương tiện trên không gian. Các công nghệ đang được thử nghiệm trong chương trình này bao gồm việc hướng dẫn, điều hướng và kiểm soát cấp độ cao, các hệ thống bảo vệ nhiệt, hệ thống điện tử, các cấu kiện hoạt động trong nhiệt độ cao và các vật liệt cách điện có thể tái sử dụng...Không quân Mỹ cho biết họ đang chuẩn bị cho nhiệm vụ thứ năm của X-37B, dự kiến vào cuối năm nay./.