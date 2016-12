(Ảnh minh họa: AFP/TTXVN)

Bộ Nội vụ Tây Ban Nha ngày 28/12 thông báo lực lượng chức năng nước này vừa bắt giữ 2 nam giới tình nghi là phần tử thánh chiến ở thủ đô Madrid trong bối cảnh quốc gia châu Âu đang siết chặt an ninh đề phòng nguy cơ khủng bố trước thời điểm Năm mới gần kề.Bộ Nội vụ Tây Ban Nha nêu rõ 2 đối tượng bị bắt giữ vì tội "cổ xúy chủ nghĩa khủng bố."Cả hai đều mang quốc tịch Tây Ban Nha song gốc là người Maroc và Gambia.Theo hãng thông tấn Europa Press, trong quá trình bắt giữ 2 đối tượng nói trên, lực lượng chức năng đã thu giữ 30 viên đạn và 4 ổ đạn, song không tìm thấy bất cứ vũ khí nào.Vụ bắt giữ trên nằm trong chiến dịch truy quét tội phạm của cơ quan chức năng Tây Ban Nha nhằm ngăn chặn nguy cơ khủng bố vào dịp cuối năm là thời điểm nghỉ lễ Giáng sinh và mừng Năm mới.Tại thủ đô Madrid, giới chức nước này đã tăng cường các biện pháp an ninh chuẩn bị cho đêm Giao thừa, thời điểm sẽ có hàng nghìn người tập trung tại quảng trường Puerta den Sol tham gia lễ mừng Năm mới truyền thống.Theo đó, tất cả đối tượng vào khu vực quảng trường đều phải kiểm tra an ninh. Các hàng rào chắn cũng sẽ được dựng dọc theo những tuyến đường có xe cảnh sát bảo vệ để phòng ngừa nguy cơ xảy ra các vụ tấn công lao xe tải vào đám đông như ở thành phố Nice của Pháp hồi tháng Bảy năm nay hay ở thủ đô Berlin của Đức mới đây.Không chỉ tại Madrid, các biện pháp an ninh tương tự cũng được áp dụng tại thành phố Barcelona.Kể từ năm 2015, thời điểm Tây Ban Nha nâng mức cảnh báo nguy cơ khủng bố lên mức 4 (mức 5 là cao nhất), lực lượng chức năng nước này đã bắt giữ 177 phần tử thánh chiến./.