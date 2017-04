Phần tử thánh chiến bị bắt giữ tại Tây Ban Nha. (Nguồn: AFP)

Ngày 27/4, một người phát ngôn tòa án cho biết hai đối tượng nghi là phần tử thánh chiến bị bắt giữ tại Tây Ban Nha đã thừa nhận có mặt tại sân bay Zaventem ở Brussels (Bỉ) vào thời điểm xảy ra vụ tấn công đẫm máu hồi tháng 3/2016, tuy nhiên phủ nhận bất cứ liên quan nào đến vụ việc này.Người phát ngôn Tòa án Quốc gia Tây Ban Nha cho biết hai đối tượng Mohamed Lamsalak và Youssef Ben Hammou đã "thừa nhận rằng họ có mặt tại sân bay Zaventem khi các quả bom phát nổ," nhưng những đối tượng trên lại phủ nhận liên quan đến các vụ tấn công này.Điều tra cho thấy Lamsalak và Ben đã ở Brussels từ 16-23/3/2016. Trong phiên thẩm vấn cùng ngày, hai đối tượng cũng cho biết họ đến Brussels để mua ôtô và đã gặp một người họ hàng của hai anh em thực hiện các vụ đánh bom liều chết tại sân bay Zaventem và ga tàu điện ngầm Maalbeek ở Brussels hồi năm ngoái làm 32 người thiệt mạng và 320 người khác bị thương.Hiện các nhà điều tra đang làm rõ số tiền mà hai nghi can trên dự định mua ôtô liệu có được sử dụng cho hành động tấn công hoặc hỗ trợ thực hiện tấn công hay không.Lamsalak và Ben là hai trong số chín nghi can bị bắt giữ trong tuần này sau một loạt vụ đột kích của cảnh sát Tây Ban Nha tại các khu vực trong và xung quanh Barcelona. Cảnh sát cho biết trong số những đối tượng này có tám người Maroc và một người Tây Ban Nha.Theo Bộ Nội vụ Tây Ban Nha, từ giữa năm 2012 đến tháng 10/2016, cảnh sát nước này đã bắt giữ 186 đối tượng tình nghi có liên hệ với tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.Tây Ban Nha đã nâng cấp độ cảnh báo khủng bố lên mức 4, trên thang cảnh báo gồm năm mức, từ năm 2015 sau loạt vụ tấn công khủng bố tại Pháp, Tunisia và Kuwait./.