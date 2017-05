Theo dõi tình hình an ninh trật tự qua hệ thống camera giám sát. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Huyện Cư M’gar (Đắk Lắk) đã lắp đặt 20 camera giám sát tại các địa điểm trọng yếu của 9 xã, thị trấn và tuyến đường tỉnh lộ 8 nhằm theo dõi, giám sát tình hình an ninh trật tự, tệ nạn xã hội, kịp thời phát hiện những vụ mua bán, vận chuyển gỗ trái phép trên địa bàn.Đây cũng là địa phương đầu tiên của vùng Tây Nguyên lắp đặt hệ thống camera tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa để giám sát tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.Từ khi đưa các camera vào sử dụng, các ngành chức năng đã phát hiện, xử lý 10 vụ vận chuyển lâm sản trái phép, thu giữ hơn 20m3 gỗ, bắt và khởi tố 5 đối tượng liên quan, xóa bỏ một số điểm nóng về tệ nạn mua bán, sử dụng ma túy, bắt 3 đối tượng trộm cắp xe máy, hạn chế các vụ tụ tập đua xe, lạng lách gây rối trật tự trên địa bàn... Qua đó, góp phần nâng cao ý thức của đồng bào các dân tộc trong việc tự giác chấp hành pháp luật.Trong thời gian tới, huyện Cư M’gar tiếp tục triển khai lắp đặt thêm các camera ở một số vị trí thường xảy ra tệ nạn xã hội, khu đông dân cư, các vị trí ngã ba, ngã tư, đường tránh và tại các khu vực tiếp công dân, khu hành chính xã, phòng giao dịch một cửa… nhằm tạo điều kiện cho các đơn vị chức năng theo dõi, giám sát tình hình an ninh, trật tự, thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn./.