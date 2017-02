Hiện trường vụ tai nạn. (Ảnh: Phạm Thanh Tân/Vietnam+)

Ngày 6/2, tại đường giao thông nông thôn thuộc ấp Cẩm An, xã Cẩm Giang, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh đã xảy ra tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa ôtô tải và xe môtô khiến người đi xe máy chết tại chỗ.Người dân chứng kiến vụ việc cho biết, vào thời điểm trên ôtô tải chở đất biển kiểm soát 70H-3835 do Đào Duy Trúc (sinh năm 1985, trú tại thị trấn Hòa Thành, huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh) điều khiển đi từ hầm đất ra Quốc lộ 22B (thuộc ấp Cẩm An, xã Cẩm Giang) đã va chạm mạnh với xe môtô 70 G1-404.86 do Phạm Văn Linh (sinh năm 1970, trú tại ấp Cẩm An, xã Cẩm Giang, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh) điều khiển, đang di chuyển cùng chiều.Sau cú va chạm mạnh, xe môtô bị mất lái, cả xe và người ngã xuống lề phải và anh Linh bị xe ôtô tải cán trúng phần đầu, chết tại chỗ.Công an huyện Gò Dầu đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc./.