Vận hành dây chuyền vắt sữa của Công ty Cổ phần Thực phẩm Sữa TH True Milk. (Ảnh: Đình Huệ/TTXVN)

Từ ngày 22-24/4, đoàn công tác do Đại sứ Việt Nam tại Liên bang Nga Nguyễn Thanh Sơn dẫn đầu đã có chuyến thăm và làm việc tại Cộng hòa Bashkortostan trực thuộc Liên bang Nga.Tham gia đoàn công tác còn có bà Thái Hương - Chủ tịch Tập đoàn TH True Milk và một số doanh nghiệp lớn của Việt Nam tại Nga.Trong thời gian chuyến thăm, Đại sứ Nguyễn Thanh Sơn và đoàn công tác đã có buổi làm việc với Tổng thống Cộng hòa Bashkortostan Rustem Khamitov, Thủ tướng Rustem Mardanov, Bộ trưởng Nông nghiệp Ilshat Fazrakhmanov và đi khảo sát một số địa điểm đầu tư...Tại buổi làm việc với Tổng thống Khamitov, hai bên đã thảo luận triển vọng hợp tác và khả năng thực hiện các dự án tổ hợp công-nông nghiệp.Giới thiệu về tiềm năng đầu tư của Cộng hòa Bashkortostan, ông Khamitov cho biết Bashkortostan nằm ở giữa ranh giới lục địa châu Á và châu Âu, có dân số hơn 4 triệu người, với tài nguyên dồi dào và nền công nghiệp-nông nghiệp phát triển, ngành chăn nuôi gia súc và bò sữa đứng hàng đầu tại Liên bang Nga. Tuy nhiên, hiện Nga đang thiếu khoảng 10 triệu tấn sữa, do đó, Bashkortostan rất mong muốn thu hút các nhà đầu tư sử dụng công nghệ cao tham gia vào lĩnh vực sản xuất đầy tiềm năng này.Bên cạnh đó, trồng rau trong nhà kính cũng đang được chính quyền Bashkortostan khuyến khích đầu tư.Ông Khamitov bày tỏ vui mừng khi Tập đoàn TH True Milk có ý định đầu tư vào ngành nông nghiệp của Cộng hòa trực thuộc Nga này, đồng thời cam kết tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp Việt Nam hoạt động.Về phần mình, Đại sứ Nguyễn Thanh Sơn cho biết chuyến thăm Việt Nam vào tháng 1 vừa qua của đoàn Thủ tướng Mardanov đạt được nhiều kết quả rất tốt đẹp.Đặc biệt, Chủ tịch nước Việt Nam Trần Đại Quang đã nhận lời thăm Bashkortostan trong khuôn khổ chuyến thăm Liên bang Nga theo lời mời của Tổng thống Nga Vladimir Putin. Đại sứ bày tỏ tin tưởng mối quan hệ giữa Việt Nam với Liên bang Nga nói chung và Bashkortostan nói riêng sẽ không ngừng được củng cố và phát triển. Ông Nguyễn Thanh Sơn cam kết trên cương vị Đại sứ sẽ nỗ lực hết mình để các dự án hợp tác sớm được triển khai và đạt được những kết quả cụ thể.Báo cáo với Tổng thống Khamitov về kết quả chuyến khảo sát đầu tư, bà Thái Hương cho biết Tập đoàn TH True Milk đã quyết định đầu tư 220 triệu USD vào lĩnh vực chăn nuôi bò sữa và chế biến các sản phẩm từ sữa bò tại Bashkortostan, đồng thời hy vọng chính quyền sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho nhà đầu tư để dự án sớm được triển khai.Ghi nhận đề nghị của bà Thái Hương, Tổng thống Khamitov ngay lập tức cho thành lập nhóm làm việc do Phó Thủ tướng Irek Mukhametdinov đứng đầu để phối hợp với TH True Milk triển khai dự án.Trước đó cùng ngày, đoàn công tác cũng đã có buổi làm việc với Thủ tướng Mardanov. Hai bên thảo luận nhiều phương hướng hợp tác, thu hút đầu tư Việt Nam vào nền kinh tế Bashkortostan.Thủ tướng Mardanov cho rằng Việt Nam là nền kinh tế phát triển rất năng động, tốc độ tăng trưởng kinh tế luôn ở mức cao. Tuy nhiên, tính đến nay, kim ngạch thương mại giữa Việt Nam và Cộng hòa Bashkortostan chỉ đạt ở mức khiêm tốn 15 triệu USD, trong khi tiềm năng của Bashkortostan rất lớn.Do đó, Bashkortostan sẵn sàng tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp đến đầu tư.Ông Mardanov cũng cam kết sẽ nỗ lực giúp cộng đồng người Việt Nam đang làm ăn sinh sống tại Bashkortostan ngày càng phát triển và hòa nhập tốt với nước sở tại.Chia sẻ ý kiến này, Đại sứ Nguyễn Thanh Sơn nhấn mạnh hai bên cần quyết liệt đẩy mạnh hoạt động hợp tác giao thương giữa hai nước, đặc biệt trong bối cảnh Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam với Liên minh kinh tế Á-Âu chính thức có hiệu lực.Theo Đại sứ Nguyễn Thanh Sơn, Việt Nam có nhiều mặt hàng xuất khẩu chủ lực, trong đó bao gồm các mặt hàng nông sản, thủy hải sản, da giày, dệt may./.