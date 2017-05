Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) của Mỹ được phóng thử thành công. (Nguồn: Reuters/TTXVN)

Cả Hàn Quốc và Trung Quốc đều sẽ phải hứng chịu thiệt hại về mặt kinh tế do những hệ quả tiêu cực từ việc Mỹ triển khai Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) tại Hàn Quôc.Đây là cảnh báo được nhóm chuyên gia thuộc Viện nghiên cứu Hyundai (HRI) đưa ra hôm 2/5.Theo HRI, sự trả đũa của Bắc Kinh đối với quyết định của chính quyền Seoul cho phép lắp đặt Hệ thống THAAD tại Hàn Quốc có thể khiến nền kinh tế lớn thứ 4 châu Á thiệt hại khoảng 8.500 tỷ won (7,5 tỷ USD) trong năm 2017, làm Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của nước này sụt giảm khoảng 0,5%.Trong khi đó, phía Trung Quốc có thể tổn thất khoảng 1.100 tỷ won, tương đương 0,01% GDP.Các chuyên gia cũng cho rằng quy mô của hệ thống phòng thủ tên lửa càng lớn thì những hệ quả tiêu cực đối với Hàn Quốc sẽ càng nhiều hơn so với những gì mà Trung Quốc phải đối mặt.Trên thực tế, du lịch là ngành phải hứng chịu những hệ quả nghiêm trọng nhất từ sự việc nói trên khi các hãng lữ hành Trung Quốc kể từ hôm 15/3 vừa qua đã ngừng tất cả các tour du lịch tới Hàn Quốc.Theo ước tính của HRI, nếu lượng du khách giảm khoảng 40% từ tháng 4 đến tháng 12 năm nay, thì ngành "công nghiệp không khói" của Hàn Quốc sẽ mất đi nguồn thu 7.100 tỷ won. Trong khi đó, nếu lượng khách Hàn Quốc giảm 20% so với năm 2015, thì nền kinh tế Trung Quốc sẽ mất đi nguồn thu 1.040 tỷ won.Trong lĩnh vực thương mại, Trung Quốc áp dụng nhiều biện pháp siết chặt nhập khẩu các mặt hàng mỹ phẩm và thực phẩm từ Hàn Quốc, khiến nguồn thu của các doanh nghiệp xứ Kim chi ước tính sụt giảm khoảng 1.400 tỷ won.Trung Quốc cũng từng ban hành các quy định bảo hộ cũng như chống bán phá giá để kiểm định các hàng hóa nhập khẩu, và gần đây nước này thậm chí còn áp đặt các hàng rào phi thuế quan, chẳng hạn như những biện pháp về vệ sinh an toàn thực phẩm.Ngoài ra, lĩnh vực văn hóa và nhiều lĩnh vực phổ biến khác của Hàn Quốc cũng bị ảnh hưởng bởi phản ứng mạnh tay của nhà chức trách Trung Quốc, với số tiền thiệt hại khoảng hàng chục tỷ won.Trung Quốc đã kịch liệt phản đối việc Mỹ lắp đặt Hệ thống THAAD tại Hàn Quốc, bày tỏ lo ngại hành động này đe dọa tới an ninh quốc gia của Trung Quốc. Trái lại, Hàn Quốc lập luận rằng hệ thống phòng thủ nói trên là yếu tố cần thiết để chống lại các mối đe dọa tên lửa từ Triều Tiên./.