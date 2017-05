Lực lượng cứu hộ làm nhiệm vụ tại hiện trường vụ nổ ở Pattani ngày 9/5. (Nguồn: THX/TTXVN)

Ngày 9/5, Đại tướng Udomdej Sitabutr, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Chủ tịch Ủy ban Giải quyết vấn đề miền Nam Thái Lan đã bác bỏ khả năng hai vụ đánh bom cùng ngày ở tỉnh Pattani cực Nam nước này có liên quan đến hoạt động của tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.Tướng Udomdej cũng cho biết các lực lượng tình báo, an ninh nước này đã được chỉ thị tăng cường hoạt động tối đa để ngăn chặn các vụ tấn công tương tự.Tuần trước, giới chức an ninh Thái Lan cũng được lệnh tăng cường cảnh giác sau khi có thông tin về việc các phần tử IS xâm nhập nước này từ Malaysia.Trong khi đó, một phát ngôn viên của Bộ chỉ huy các chiến dịch an ninh nội địa (ISOC) cho biết đây là một vụ tấn công được thực hiện rất bài bản và những kẻ tấn công đã có ý đồ gây thương vong càng nhiều càng tốt.Vụ tấn công xảy ra vào khoảng 3 giờ chiều ngày 9/5 tại siêu thị Big C ở trung tâm thành phố Pattani đã làm 59 người bị thương, trong đó có nhiều người bị thương nặng và nguy kịch.Kết quả điều tra hiện trường ban đầu cho thấy, vụ nổ thứ nhất xảy ra tại lối ra vào là để khiến mọi người hoảng loạn chạy ra ngoài.Khoảng 10 phút sau vụ nổ này, một quả bom có sức công phá lớn hơn cài trên một xe bán tải đỗ bên ngoài siêu thị đã phát nổ, gây ra sự tàn phá khá lớn.Sau vụ nổ đầu tiên, lực lượng an ninh đã phong tỏa hiện trường, không có người đi mua sắm ra vào siêu thị nên đã giảm thiểu tối đa thương vong.Hiện chưa có tổ chức nào nhận gây ra vụ tấn công này, song cảnh sát nghi ngờ lực lượng nổi dậy tại miền Nam Thái Lan là thủ phạm của vụ tấn công này.Cảnh sát thành phố Pattani cho chiết thủ phạm đã nhanh chóng đào thoát khói hiện trường trước khi vụ nổ xảy ra./.