Cảnh sát Thái Lan điều tra tại hiện trường một vụ đánh bom ở khu vực Pattani, miền nam Thái Lan ngày 3/11. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Ngày 4/5, Giới chức Thái Lan đã tỏ ra thận trọng về khả năng các phần tử IS đã thâm nhập miền Nam nước này sau khi nhà chức trách Malaysia triệt phá một nhóm thành viên tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở bang Kelantan và bắt giữ sáu đối tượng tình nghi, những kẻ khai rằng đã vận chuyển vũ khí từ miền Nam Thái Lan suốt hơn một năm qua để chuẩn bị cho các vụ tấn công ở Malaysia và nước ngoài.Đáng chú ý, Muhammad Muzafa, một thành viên của nhóm trên được cho là đã trốn sang miền Nam Thái Lan cùng với vũ khí cá nhân.Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-ocha được báo chí dẫn lời khẳng định rằng nhà chức trách nước này đang điều tra thông tin trên và nếu bắt được đối tượng này, Thái Lan sẽ dẫn độ hắn sang Malaysia cũng như tham gia thẩm vấn.Ông cũng nói thêm rằng đây là "vấn đề nhạy cảm" đồng thời nói rằng không có công dân Thái Lan nào liên quan đến vụ việc.Trung tướng Piyawat Nakwanit, Tư lệnh Quân khu 4 của Thái Lan cũng cho biết ông đã được báo cáo về vụ việc và đã ra lệnh tiến hành điều tra.Vị chỉ huy quân đội Thái Lan tại miền Nam cũng đoán chắc rằng IS không liên quan gì đến tình hình bất ổn tại đây.Miền Nam Thái Lan vẫn được giới phân tích đánh giá là một vùng đất có nguy cơ bị IS xâm nhập, nhất là trong bối cảnh lực lượng khủng bố này đang bị liên quân quốc tế tấn công mạnh ở Trung Đông dẫn đến việc quay trở lại Đông Nam Á của các phần tử cực đoan Malaysia, Indonesia và Philippines đang có mặt trong thành phần IS.Nếu kịch bản này xảy ra, tình hình bất ổn triền miên ở miền Nam Thái Lan được dự báo sẽ càng phức tạp hơn./.