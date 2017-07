Khói bốc lên từ các địa điểm của phiến quân bị không kích ở Marawi ngày 26/6. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Truyền thông Thái Lan ngày 26/7 cho biết Lục quân Hoàng gia Thái Lan (RTA) sẵn sàng cử binh lính đến thành phố Marawi của Philippines để tham gia hỗ trợ nhân đạo nếu nước này nhận được đề nghị hỗ trợ từ Manila.Tuyên bố trên được Trung tướng Chatchai Patranavik, người đứng đầu Trung tâm Chiến dịch chống khủng bố của RTA, đưa ra tại cuộc họp lần thứ 7 của Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) cùng với Nhóm chuyên gia về chống khủng bố, tại Bangkok.Trung tướng Chatchai Patranavik được dẫn lời nói rằng nếu được yêu cầu, binh sỹ Thái Lan sẽ đến tham gia công tác cứu trợ nhân đạo cho người dân khu vực bị ảnh hưởng bởi cuộc xung đột giữa quân đội Philippines và lực lượng phiến quân có liên quan đến tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.Ông nhấn mạnh rằng các binh sỹ Thái Lan sẽ không tham gia hoạt động chiến đấu.Một nguồn tin quân đội cũng nói rằng Bangkok luôn hết sức thận trọng trong việc tham gia vào chiến dịch này bởi Thái Lan không muốn "dính vào phiền phức," ám chỉ nguy cơ IS thâm nhập và tấn công trả thù. Hiện chỉ có các cố vấn quân sự của Australia và Mỹ có mặt ở Philippines.Bênh cạnh đó, Tướng Chatchai còn khẳng định không có báo cáo gì về hoạt động của IS tại Thái Lan và những phần tử có liên hệ với IS dù từng có mặt ở Thái Lan, sau đó đã rời sang nước khác./.