Nông dân gặt lúa trên cánh đồng ở Takbai, tỉnh Narathiwat, miền nam Thái Lan ngày 17/3. (Nguồn: AFP/TTXVN)

hóng viên TTXVN tại Bangkok dẫn thông tin của báo chí Thái Lan cho biết nhằm đối phó với tình trạng khối lượng gạo đang sụt giảm do ảnh hưởng của hạn hán và lũ lụt thời gian vừa qua, Bangladesh và Sri Lanka đang xúc tiến mua 400.000 tấn gạo từ Thái Lan.Thời hạn vận chuyển đơn hàng trong vòng 60 ngày. Hợp đồng mua bán gạo sẽ qua kênh Chính phủ (G-2-G).Mỗi quốc gia dự kiến sẽ mua 200.000 tấn gạo, chủ yếu là gạo đồ và gạo trắng. Mức giá tham chiếu đối với gạo trắng 5% tấm là 410 USD/tấn. Trong khi đó, giá gạo đồ trắng 100% tấm là 439 USD/tấn.Bangladesh và Sri Lanka vẫn phải thường mua thêm gạo từ Pakistan và Ấn Độ để phục vụ nhu cầu trong nước. Năm 2016, Sri Lanka và Bangladesh nhập khẩu lần lượt 280 tấn và 151 tấn gạo từ Thái Lan.Trong năm nay, để đối phó với tình hình sản lượng giảm, các quốc gia Nam Á phải chuyển sang mua gạo từ Thái Lan vốn không phải là đối tác cung cấp gạo thông thường.Tuy nhiên, khối lượng gạo của Thái Lan đang ở mức thấp do Bộ Thương mại Thái Lan đã mở nhiều phiên đấu thầu trong những năm gần đây. Hiện chỉ còn vài triệu tấn còn tồn kho, so với mức dự trữ kỷ lục 18 triệu tấn trước đây.Trước tình hình nguồn cung không đủ xuất khẩu, nhiều khả năng các hợp đồng mua bán G-2-G sẽ do các doanh nghiệp tư nhân cung cấp một phần.Các doanh nghiệp cho rằng Bangladesh đang liên hệ với các doanh nghiệp xuất khẩu của Thái Lan để thương thảo mức giá hợp lý nhất./.