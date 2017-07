Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Ngày 20/7, Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên cho biết sức khỏe của 5 bệnh nhân nam bị ngộ độc do uống rượu ngâm rễ cây lạ đã ổn định và có khả năng xuất viện sớm.Trước đó, khoảng 23 giờ 30 phút ngày 18/7, Khoa Hồi sức tích cực-Chống độc, Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên tiếp nhận 5 bệnh nhân nam, trong độ tuổi từ 26 đến 35, gồm: Lương Đức Việt (sinh năm 1991), Hoàng Văn Kiên (sinh năm 1984), Hoàng Văn Trọng (sinh năm 1982), Đỗ Văn Thế (sinh năm 1985) và Nguyễn Văn Tuấn (sinh năm 1984), cùng trú tại xóm Làng Phan, xã Linh Sơn, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên.Các bệnh nhân nhập viện trong tình trạng kích thích, vật vã, đau bụng, nôn nhiều, đi ngoài liên tục.Theo thông tin từ người nhà, khoảng 20 giờ cùng ngày, cả 5 người cùng ăn tiết canh vịt và uống một loại rượu ngâm rễ cây, người dân địa phương gọi là cây sâm.Ngay sau khi nhập viện, các bệnh nhân đã được các bác sỹ khám và cấp cứu, truyền dịch, dùng thuốc và rửa dạ dày...Đến sáng 19/7, hai trong số 5 bệnh nhân đã dần bình phục; ba bệnh nhân còn lại dần ổn định sức khỏe và có thể xuất viện.Bác sỹ Ngô Thị Lý, Khoa Hồi sức tích cực và Chống độc nhận định nguyên nhân ngộ độc của cả 5 bệnh nhân là do rượu, cụ thể là rượu ngâm rễ cây.Trước đó, Khoa đã tiếp nhận một trường hợp bị ngộ độc do uống loại rượu ngâm rễ cây không rõ nguồn gốc này./.