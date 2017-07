Tướng Toshiya Okabe. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Một nguồn tin Chính phủ Nhật Bản ngày 27/7 cho biết tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Mặt đất (GSDF) của Nhật Bản, Tướng Toshiya Okabe đã quyết định từ chức trong bối cảnh nổi lên những tranh cãi xung quanh nhật ký hoạt động hàng ngày của binh sỹ Nhật Bản trong lực lượng gìn giữ hòa bình tại Nam Sudan.Tướng Okabe từ chối bình luận về các thông tin trên.Tuy nhiên, theo nguồn tin, ông là một trong những lãnh đạo cấp cao của Bộ Quốc phòng Nhật Bản quyết định không công bố sự tồn tại của các nhật ký hoạt động của binh sỹ nước này tại Nam Sudan.Trước đó, một loạt truyền thông Nhật Bản đưa ra nghi vấn về một vụ che đậy thông tin về hoạt động của các binh sỹ Nhật Bản tại Nam Sudan hồi tháng 7/2016, khi tình hình xung đột tại Nam Sudan bất ngờ căng thẳng.Giới chức quốc phòng Nhật Bản khi đó cho biết không thể cung cấp đầy đủ thông tin về hoạt động của lực lượng này vì các nhật ký hoạt động đã bị hủy.Tuy nhiên sau đó, đầu tháng Hai, bộ trên lại thông báo đã tìm thấy các tài liệu này trong một máy tính của Văn phòng Cố vấn quân sự Các lực lượng Phòng vệ và công bố một phần tài liệu.Những tài liệu này miều tả phần nào tình hình căng thẳng ở Nam Sudan và việc công bố tài liệu từ năm 2016 có thể ảnh hưởng ngược tới nỗ lực của chính phủ trong việc tiếp tục triển khai lực lượng cũng như nhận những nhiệm vụ an ninh mới và có khả năng nguy hiểm hơn tại các phái bộ của Liên hợp quốc.Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Tomomi Inada cũng đã bị chỉ trích về việc đánh giá thấp tính nghiêm trọng của cuộc xung đột tại Nam Sudan, khi cho rằng đây chỉ là xung đột vũ trang trong khi nhật ký hoạt động hàng ngày của binh sỹ Nhật Bản lại miêu tả đây là những cuộc chiến.Vụ việc đã buộc Bộ Quốc phòng Nhật Bản tiến hành một cuộc điều tra nội bộ, các động tác chuẩn bị đã được thực hiện để công bố kết quả điều tra vào ngày 28/7.Tướng Okabe nhậm chức Tham mưu trưởng GSDF từ tháng 7/2016 và vốn được coi là ứng cử viên tiềm năng để được bổ nhiệm làm Trưởng Cố vấn quân sự SDF, cấp bậc cao nhất trong lực lượng phòng vệ Nhật Bản.Từ giữa tháng Tư đến cuối tháng Năm, GSDF đã rút toàn bộ lực lượng khỏi Nam Sudan song khẳng định việc rút quân không phải do tình hình an ninh xấu đi tại khu vực các binh sỹ SDF được triển khai./.